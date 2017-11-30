"Kuzey Kore'nin füzeleri nükleer yüklenirse ABD'ye ulaşamaz"

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Bilim insanları Kuzey Kore\'nin balistik füze kapasitesinin ABD\'nin her kentine ulaşabileceğini, fakat nükleer yüklendiğinde savaş başlığının ağırlığından dolayı füze menzilinin ABD\'ye ulaşamayacağını söylüyor.

Business Insider’da yer alan bir habere göre, uzmanlar testin başarısına rağmen nükleer bir füze başlığının yüzlerce kilo ağırlıkta olacağını, bu da füzenin menzilini kısaltacağını iddia ediyor.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği’nde fizikçi ve füze uzmanı olarak çalışan David Wright, “Kuzey Kore’nin geçen aylarda testini yaptığı Hwasong-15 füzesinin atmosfer yönünde kat ettiği mesafe füzenin menzilinin ABD’de herhangi bir şehre ulaşabileceğini gösteriyor” dedi ve ekledi: “Fakat gerçek bir nükleer savaş başlığı füzenin yükünü artırıp ABD kentlerini tehlikeli bölgenin dışında bırakabilir.”

Japonya üzerinden Cuma günü bir füze fırlatan Kuzey Kore’nin yaptığı son testlerde ABD’nin tamamına ulaşabilecek kapasitede “süper-geniş ağır savaş başlıklı” füzesi olduğunu kanıtlamış oldu.

Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği balistik füze testleri ülkenin ABD ile arasındaki gerilimini tırmandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü denemesi yapılan füze Euronews’da yer alan habere göre Hwasong-12 (Mars-12) ve Orta Menzilli Balistik Füze (IRBM) kategorisinde yer alıyor.

Temmuz ayında deneyi yapılan Hwasong-14 ise ülkenin ilk Kıtalararası Balistik Füzesi (ICBM). Uzmanlar bu tür füzelerin güçlü nükleer silah taşımak için ideal olduğunu aktarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u tüm dünyayı tehlikeye atmaya devam ederse kendisini “tamamen yokedeceğini söylemişti”. (Fotoğraflı)