"Kuzey Kore'nin amacı savaş değil, ambargoyu gevşetmek"

İSTANBUL,(DHA)-KUZEY Kore\'nin gece 01.10\'da Japonya üzerinden füze fırlatmasını değerlendiren İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, \"Bu pazarlık süreci aslında, elinizde nükleer silah var ve bunu kullanırsanız bu açıkçası intihar olur. Kuzey Kore\'nin siyasi hedefi belli değil. Neden dünyanın en büyük nükleer gücüyle nükleer savaşa girer. Bunun bir rasyonalitesi olması lazım. Kuzey Kore savaş çıkarıp hiç bir siyasi amacına ulaşamayacağı için sadece bunu bir pazarlık aracı olarak kullanıyor olmalı. O yüzden savaş çıkma ihtimalini düşük görüyorum\" dedi.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, \"Kuzey Kore, son zamanlarda uzun ve kısa menzilli füze denemeleriyle adlarını duyuruyor. Bir gerginlik var ama hem siyasi atmosfer hem de piyasaların durumuna bakarsak çokta büyük bir panik havası olmadığını görüyoruz. Dünya kamuoyu, siyasiler, iktisatçılar, finansçılar bu problemle yaşamayı öğrenmiş vaziyetteler. Genelden baktığımız bu işin çok da savaşa dönüşeceğine dair bir ihtimal vermiyorlar. Bende işin oraya kadar gidebileceğini düşünmüyorum. Kuzey Kore tek başına bir aktör olarak dünyadaki dengeleri etkileyemez. ABD\'ye de kafa tutamaz. Kuzey Kore\'nin siyasi hedefi nedir? Kore yarımadasını birleştirmek mi Doğu Asya\'da hakimiyet alanı mı kurmak mı? Bunların hiçbiri mümkün değil, Kuzey Kore bölgenin en fakir ülkelerinden biri. Kuzey Kore göstermelik hareketlerde bulunuyor, eğer hamle yapacak olsa bunu Güney Kore üzerine yapması lazım. ABD\'ye, Japonya\'ya nükleer silahla saldırı demek Kuzey Kore\'nin haritadan silinmesi anlamına gelir\" diye konuştu.

\"FÜZE DENEMESİNİ ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ ASYA\'DAKİ DENGELER ÜZERİNDEN OKUMAK LAZIM\"

Kuzey Kore saldırgan açıklamalar yaptığını ama fiiliyata bakıldığı zaman belli bir çizgiyi geçemediklerini, geçtikleri zaman zaten çok daha ciddi bir sorun olacağını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kaynak, şöyle konuştu:

\"Ama nükleer silahlar anlamında Amerika\'yı zorluyorlar. Hem nükleer silahları var hem de bunları uzun menzilli olarak gönderebilme kapasiteleri var. Bunun karşılığında da anladığımız kadarıyla kendilerine yönelik ambargoların biraz gevşetilmesini istiyorlar. Zaten Kuzey Kore başlı başına ayakta kalabilecek bir ülke değil, bunların arkasında Çin olmadığı zaman tek başlarına böyle bir politikayı uygulayamazlar. Çin gibi büyük bir gücün ekonomik kalkınmasına paralel olarak Asya havzasındaki etkinlik alanını genişletmesi buna karşı daha tutucu, statüko yanlısı güç olan ABD\'nin onları çevreleme politikası içerisinde Çin\'in elindeki bir koz gibi görebiliriz. Onlar zaman zaman ipi geriyorlar, zaman zaman gevşetiyorlar. Hem ABD\'yi hem de onların müttefiklerini istedikleri yöne doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Kuzey Kore tek başına böyle bir karar alamaz. Çünkü yaptığı bu hareket çok daha geniş karşılık bulacaktır, çok daha vahim sonuçlara neden olacaktır, ona da izin vermezler. Sanki bu gelişmeleri Çin ile ABD arasındaki Asya\'daki dengeler üzerinden okumak lazım. Bütün Pasifik havzasında ABD ile Çin arasında güç mücadelesi var bu da onun bir parçası olarak okunabilir. Kuzey Kore çizgiyi geçerse Çin yönetimi de buna izin vermeyecektir.\"

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