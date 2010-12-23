-"KUZEY KORE KUTSAL SAVAŞ BAŞLATACAK" İDDİASI PYONGYANG (A.A) - 23.12.2010 - Kuzey Kore'nin ''kutsal bir savaşa hazırlanmakta olduğu'' bildirildi. Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'daki haberde, ''Kuzey Kore Devrimci Silahlı Kuvvetleri, düşmanca eylemlere karşılık vermek amacıyla, nükleer caydırıcılık temelinde, Kore tarzında adil, kutsal bir savaşa hazırlanmaktadır'' denildi. Ajans, haberini, Kim Jong-il'in Kuzey Kore Ordusu başkomutanlığına gelişinin 19. yılı dolayısıyla başkent Pyongyang'da düzenlenen törende hazır bulunan Silahlı Kuvvetler Bakanı Kim Young-Chun'a dayandırdı. Kuzey Kore, Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının bölgeyi yeni bir savaşa hazırladığını düşünüyor.