-"KUZEY KIBRIS AKDENİZ'İN LAS VEGAS'I" LONDRA (A.A) - 20.07.2010 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, KKTC'nin "Akdeniz'in Las Vegas'ı" olmayı planladığını yazdı ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun "Kıbrıslı Rumların paylaşmayı sevmediği" sözlerine yer verdi. Gazetenin bugünkü sayısında "Kuzey Kıbrıs Akdeniz'in Las Vegas'ı olmayı planlıyor" başlığıyla yer alan haberde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olan bugün, KKTC'de Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun 150 milyon sterlinlik otel açacağı belirtildi. Girne'den gazetenin yazarı Damien McElroy'un kaleme aldığı haberde, Cratos Premium otelinin açılışına Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in katılmasının planlandığı, ancak Kıbrıslı Rumların e-postalar göndererek adanın kuzeyinde konser vermesinin BM ambargosunun ihlali anlamına geleceğini söylemelerinin ardından Lopez'in konserden vazgeçtiği anlatıldı. KKTC'de lüks otellerin açılmasının "bağımsız bir gelecek konusundaki değişimin kanıtı" olduğu yorumunu yapan gazete, bu yatırımların Kuzeyi tecrit etmek isteyen Kıbrıslı Rumlara rahatsızlık verdiğini kaydetti. Gazete, Eroğlu'nun Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüşmeleri sürdürdüğünü, ancak zamanın azaldığı konusunda uyardığını bildirdi. Haberde, Eroğlu'nun gazeteye yaptığı açıklamaya da yer verildi ve "Kıbrıslı Rumlar paylaşmayı sevmiyor. Bu, son şans. Müzakereler yıllardır sürüyor ve doğal olarak bir sonuca ulaşılmalı" sözleri aktarıldı. Haberde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un müzakereler konusunda fırsatın kaçırılmaması ve müzakerelerin bu yıl sonuna kadar sonuçlanması gerektiği yönündeki uyarısı da anımsatıldı. Gazete, Hristofyas'ın da müzakerelerin devamı için Türkiye'den yardım istediğini yazdı.