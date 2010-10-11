-"KUZEY IRAK BÜYÜK BİR TERÖR TEHDİDİ ALTINDA" ERBİL (A.A) - 11.10.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi, bölgenin büyük bir terör tehdidi altında olduğunu açıkladı. Bölgesel yönetimin istihbarat teşkilatından dün akşam yapılan açıklamada, bölgenin ekonomik, siyasi ve emniyet ortamını zayıflatmaya yönelik birçok terör saldırısı ihbarı alındığı belirtildi ve bölge halkından, önümüzdeki günlerde daha dikkatli olmaları, herhangi bir anormal durumda ilgili makamları bilgilendirmeleri istendi. Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'nin başında olduğu Parastin teşkilatının nadir rastlanan bu açıklamasında, istihbarat ve bölgesel güçlerin herhangi bir saldırıya karşı alarma geçirildiği kaydedildi. Gerekli önlemlerin alındığı, bununla birlikte vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, saldırıların bölgenin dışından gelme ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.