T24 LogoT24 Logo
Dünya

"KUZEY IRAK BÜYÜK BİR TERÖR TEHDİDİ ALTINDA"  ERBİL (A.A)

11 Ekim 2010 14:53

-"KUZEY IRAK BÜYÜK BİR TERÖR TEHDİDİ ALTINDA"  ERBİL (A.A) - 11.10.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi, bölgenin büyük bir terör tehdidi altında olduğunu açıkladı. Bölgesel yönetimin istihbarat teşkilatından dün akşam yapılan açıklamada, bölgenin ekonomik, siyasi ve emniyet ortamını zayıflatmaya yönelik birçok terör saldırısı ihbarı alındığı belirtildi ve bölge halkından, önümüzdeki günlerde daha dikkatli olmaları, herhangi bir anormal durumda ilgili makamları bilgilendirmeleri istendi. Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'nin başında olduğu Parastin teşkilatının nadir rastlanan bu açıklamasında, istihbarat ve bölgesel güçlerin herhangi bir saldırıya karşı alarma geçirildiği kaydedildi.  Gerekli önlemlerin alındığı, bununla birlikte vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, saldırıların bölgenin dışından gelme ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24