-"KUSURSUZ BİR DÖRTLÜ FİNAL DÜZENLENECEK" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Basketbolda Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) sahip olduğu tecrübeyle, gelecek yıl İstanbul'daki Dörtlü Final'in mükemmel geçeceğine inandığını söyledi. Barcelona'da basın toplantısı düzenleyen Jordi Bertomeu'nun açıklamaları TBF'nin internet sitesinde de yer aldı. Bertomeu, yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'in İstanbul'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bertomeu şöyle konuştu: ''Dörtlü Final, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve her zaman olduğu gibi mayıs başında düzenlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmesi için birçok sebep vardı. Türkiye son yıllarda basketbol adına hatırı sayılır bir gelişim gösterdi. Türkiye'nin hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesindeki yükselişinden son derece memnunuz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'yla da bu çapta organizasyonların altından rahatlıkla kalkabildiklerini gösterdiler. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tecrübesi, önümüzdeki sene kusursuz bir Dörtlü Final izleyeceğimizin garantisidir.'' Öte yandan, Barcelona'da bulunan NBA'in Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kim Bohuny de 2012 Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ''2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın ardından bir de bunu aldınız. Sizin hızınıza yetişilmiyor'' şeklinde konuştu.