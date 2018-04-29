"Kushner, Kremlin ile gizli haberleşme ağı kurmak istedi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'ın, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ekibinin Rus yetkililerle gizlice haberleşmesi için geri planda bir iletişim kanalı oluşturmak istediği iddia edildi.

Washington Post gazetesi dün akşam yayınladığı özel haberinde bu bilginin, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'ın Moskova'daki üstleriyle yaptığı ve Amerikan istihbarat yetkililerince gizlice dinlenen haberleşmeden öğrenildiğini yazdı.

Habere göre Kushner, Trump'ın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra yemin töreni öncesindeki 2,5 aylık geçiş dönemi sırasında Kislyak'a, Kremlin'le haberleşmek için Rusya'nın güvenli diplomatik tesislerini kullanma önerisinde bulundu.

Bu önerinin, 1 ya da 2 Aralık tarihinde Trump Tower'da Rus Büyükelçisiyle gerçekleştirilen ve Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in de katıldığı görüşme sırasında yapıldığı bildirildi.

Bu iddialar, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında Kushner'ın FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından incelendiğine ilişkin haberlerin hemen ardından geldi.

ABD basını, soruşturmayı yürüten müfettişlerin Kushner'ın "önemli bilgilere sahip olabileceğini" düşündüğünü, ancak bunun Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmediğini yazmıştı.

Washington Post gazetesi'ne göre Rus Büyükelçi Kislyak, bir Amerikalının Rus büyükelçiliği ya da konsolosluğundaki haberleşme cihazlarını kullanma izni istemesinden şaşkınlık duydu; böyle bir önerinin Trump'ın ekibi kadar Moskova için de güvenlik riskleri taşıyacağına dikkat çekti.

Beyaz Saray'ın Aralık'taki bu görüşmeyi Mart ayında açıkladığını ve bunu yaparken de olayı önemsemediğini kaydeden gazete, "Ancak konuyu yakından izleyen kişiler, FBI'ın şimdi bu görüşmeyi ve Kushner'ın bir Rus bankacıyla olan başka bir görüşmesini soruşturma kapsamında değerlendirdiğini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Washington Post'un haberiyle ilgili yorum yapmazken, Trump'ın kampanyasında görevliyken kurduğu Rusya ve Türkiye bağlantıları nedeniyle soruşturma altında olan Flynn'in avukatlarından Robert Kelner da konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Gazete, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin de açıklama talebine yanıt vermediğini yazdı.

Rusya'nın, Amerikalı analistleri şaşırtmak ve yanıltıcı bilgi vermek amacıyla zaman zaman izlendiğinden şüphelendiği haberleşme akışına kasıtlı biçimde yanlış bilgi verdiği biliniyor, ancak Kislyak'ın Kushner'la olan görüşmelerini Moskova'ya aktarırken olayı çarpıtmasından ne gibi bir kazanç sağlayacağının belli olmadığına dikkat çekiliyor.

Özellikle Kremlin'in Trump döneminde ABD'yle ilişkilerinin dramatik biçimde gelişmesi olasılığı gördüğü bir sırada, böyle bir çarpıtmanın Moskova'ya hiçbir kazanç getirmeyeceği belirtiliyor.

Habere göre bazı yetkililer, olayın Kushnerne kadar "saf" olduğunu gözler önüne serdiğini belirtiyor.

FBI'ın ABD'de bulunan Rus yetkililerin haberleşmesini yakından izlediğini, Rus diplomatik tesislerini neredeyse süreki biçimde ve yakından gözlemlediğini kaydeden gazete, Ulusal Güvenlik Örgütü'nün de (NSA) yurt dışında bulunan Rus yetkililerinin haberleşme ve konuşmalarını dinlediğini hatırlattı.

Gazeteye açıklama yapan ancak isimleri gizli tutulan eski ve halihazırda görevli olan Amerikan istihbarat yetkilileri de, Rus diplomatların Moskova ile güvenli iletişim yöntemleri olmasına rağmen, Kushner'ın bu kanallara erişim talebinde bulunmasının "olağanüstü" olduğunu kaydetti.

Eski bir yetkili, "Kushner Rusların bunu kendi taraflarına sızdırmayacağına nasıl güvenebilir" diye sorarken, FBI'ın Rus Büyükelçiliğine böyle bir giriş-çıkıştan mutlaka haberdar olacağını, bunun da "büyük kaygı" yaratacağını söyleyerek "Bu ya aşırı bir saflık ya da tam anlamıyla bir delilik olarak gözüküyor" yorumunda bulundu.

Öte yandan Reuters haber ajansı, yayınladığı özel haberinde, Kushner'ın 2016 seçimleri sırasında ve sonrasında Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile şimdiye kadar açıklanmamış en az üç görüşmesi daha olduğunu bildirdi.

İsmi verilmeyen eski ve görevde olan yedi Amerikan yetkilisine dayanarak verilen haberde, bu görüşmelerin geçen Nisan ve Kasım ayları arasında yapılan iki telefon görüşmesini de içerdiği kaydedildi.

Bu nedenle Kushner'ın, bu yılın başında, Trump'ın seçim kampanyası ile Kremlin arasında herhangi bir işbirliği olup olmadığına ilişkin başlatılan FBI soruşturmasının bir odak noktası haline geldiği vurgulandı.

Bu arada Kushner'ın avukatı Jamie Gorelick, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kushner bu zaman dilimi içinde binlerce telefon konuşmasına katıldı. Kislyak'la yapıldığı belirtilen görüşmeleri hatırlamıyor. Reuters'e iddia edilen bu telefon görüşmelerinin tarihlerini sorduk, ama bilgi alamadık" dedi.