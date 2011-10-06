-"Kuşatma altında eşini yalnız bırakmadı" TRABLUS (A.A) - 06.10.2011 - Libya'ya yük götüren kaptanın eşi, kocasını yalnız bırakmamak için Trablus Limanı'nda aylarca Türk denizcilerle mahsur kaldı. ''Recep Kuru'' gemisi Libya'daki halk ayaklanması nedeniyle Trablus limanında mahsur kalan onlarca Türk gemisinden biri. Bu gemiyi diğer Türk gemilerinden ayıran Aytap Büyükdikmen'in gemi kaptanı eşi Erkal Büyükdikmen için gösterdiği fedekarlık. Kaptan Erkal Büyükdikmen, savaşın olduğu Libya'ya yük götüreceğini söyleyince eşi Aytap Büyükdikmen tüm itirazlara rağmen kendisi de kocasıyla yola çıkmış. AA ekibi Büyükdikmen ailesini, aylarca mahsur kaldıkları gemide ziyaret etti. Eşinin tehlikeli bölgeye yük getireceğini öğrenince ondan ayrılmak istemediğini belirten Aytap Büyükdikmen, ''Gidip de gelmemek gelip de görmemek olmasın diye ben de eşimle beraber gelmek istedim'' dedi. Trablus Limanı'na demir attıktan sonra şehrin bombalanmaya başlandığını hatırlatan Aytap Büyükdikmen o anları şöyle anlattı: ''Bombaların patlamasını ilk duyduğumda değişik geldi. Hayatımda ilk defa canlı canlı bomba sesi, silah sesi duyuyordum. Hatta kameraya çektim. Merakım geçince korkmaya başladım. Güvertede dolaşamıyordum. Gece gündüz sürekli atışlar oluyordu. Denize doğru ateş ediyorlardı, gemiye mermiler düşmeye başladı. Güverteye çıkamaz oldum. Uçaklar alçaktan uçuyordu ve şehrin bir noktasına bomba bırakıyordu.'' Savaş şartlarını bilerek eşiyle birlikte geldiğini anlatan Aytap Büyükdikmen, gemide günlerce uyuyamadığını söyledi. Kaptan Erkal Büyükdikmen'in hem kendisini hem de gemi personelini sakinleştirmek için çaba sarf ettiğini ifade eden Aytap Büyükdikmen, eşiyle birlikte olduğu için savaştan çok korkmadığını anlattı. Evlenirken bir denizciyle evlendiğinin farkında olduğunu ifade eden Büyükdikmen, ''Eşimden uzun süre ayrı kalmak zor geliyor. İnsan sevmediği birisiyle gelip de buralarda bu sıkıntı çekmez'' dedi. -Gemide kadın olmak - Mahsur kaldıkları dönemde geminin kendisine ve eşine ait bölümünde temizlik, düzen gibi günlük işlerini yapmaya devam ettiğini anlatan Büyükdikmen, acil durumlarda vardiya tuttuğunu da kaydetti. Gemide kadın olmanın yanı sıra uzun süre mahsur kalmanın da çok zor olduğunu anlatan Büyükdikmen, ''İnsan bazen sıkılıyor, konuşacak bir bayan arkadaş arıyor. Normalde çay saatlerini sevmem ama gemideyken onları bile özlüyorum. Bir kadın arkadaş olsa da iki laf etsek diyorum'' şeklinde konuştu. -Güvertede sebze yetiştiriyor- Trablus Limanında mahsur kaldıkları haftalar boyunca bol bol kitap okuyup bulmaca çözdüğünü kaydeden Büyükdikmen, gemiye küçük bir bahçe yaptığını söyledi. Büyükdikmen, ''Küçük saksılara toprak koyduk. Saksılarda maydanoz, biber, domates ve semizotu yetiştiriyoruz. Bahçeyle uğraşmak sıkıntımı biraz azaltıyor'' dedi. -Yanımıza bombaların düşebileceğini tahmin etmemiştik- 30 yılık denizci olduğunu belirten Kaptan Erkal Büyükdikmen de Libya'daki şartları bilerek geldiklerini belirterek, ''Fakat bu kadarını da tahmin edemedik. Burnumuzun dibinden kurşunların geçebileceğini, yanımıza bombaların, mermilerin düşebileceğini tahmin etmemiştik'' dedi. Libya'ya girdikten bir hafta sonra NATO'nun hava harekatına başladığını kaydeden Kaptan Büyükdikmen, halk ayaklanmasıyla birlikte Libyalıları limanda göremez olduklarını söyledi. Kaptan Büyükdikmen, yaşananları şöyle aktardı: ''Kuşatma altındaki Trablus'a muhalifler girmeye başladı. NATO güçleri nokta atışı yapıyordu. Uçaklar bizim üstümüzden geçiyordu. Bütün Türk gemiciler birbirini sakinleştirmeye uğraşıyordu. Biz bütün bunları Aytap hanıma yansıtmamaya çalışıyorduk. Korkutucu şeyler yaşamaya başlamıştık. Bir çok geminin üzerine uçaksavar mermileri düştü, bazı gemiler köprü üstünden vuruldu. Uçaklar sorti yaptı, iki hücum botu battı. Askerler limanın içine girmeye başladılar, gemilere ateş ettiler. Kimin muhalifi kimin Kaddafici olduğunu anlayamıyorduk önceleri. Gelişmeler üzerine limandan ayrıldıklarını ifade eden Büyükdikmen, açıkta beklemenin uzaması nedeniyle çoğu Türk gemisinde su ve yiyecek sıkıntısının baş gösterdiğini vurguladı. -''O benden ayrılmak istemedi- Eşine, kendisiyle birlikte gelmemesi için Libya'daki durumu abartarak anlattığını belirten Kaptan Büyükdikmen, ''Pek gelmesini istemedim, çünkü zaten böyle bir olay yaşamasak da gemide zorluklar çekecekti. Fakat o benden ayrılmak istemedi. Çok seviyoruz birbirimizi. Allah utandırmasın, 5 yıllık evliyiz'' dedi. Eşinin gemi personeline mantı, krep gibi yemekler de hazırladığını anlatan Kaptan Büyükdikmen, eşini kendisini yalnız bırakmadığı için ''kahraman'' olarak gördüğünü kaydetti.