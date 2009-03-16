"Kürtleri asimile etmeye çalıştık "

12 Eylül döneminde albay olan MGK Genel Sekreterliği Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevinde bulunan ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı görevinden 1999 yılında emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmet Salim Dervişoğlu, Kürt sorunu meselesinde bugüne kadar izlenen yöntemin yanlış olduğunu söylüyor.





Dervişoğlu, “Kürt meselesi imkânlarımızı yutuyor, kanımızı emiyor, dünyadaki etkinliğimizi azaltıyor, psikolojimizi bozuyor, insanlarımız şehit oluyor. Kürt meselesi üzerinde cesaretle düşünmemiz lazım, sadece askeri yöntemlerle çözülmez, bugün öldürdüğünüz teröristin çocuğu yarın büyüyecek ve bu düşmanlık sürekli beslenecek... Sorunun kökünü kurutmak lazım” görüşünde.



“Entegrasyon politikası belirlemeliyiz”



Yeni Şafak gazetesine röportaj veren Dervişoğlu, bu konuda yapılan yanlışları şöyle sıralıyor: “Ekonomik adımları atmadık, Kürtleri kültürel bakımdan ülkeye entegre edemedik, asimile etmeye çalıştık. Yeni bir entegrasyon politikası belirlemeliyiz. Yapamadık bunları. Kuzey Irak'ın ilgi odağı olmasından korktuk, hâlâ da korkanlar var. Bu korkuyu gidermenin yolu kendi coğrafyamızı ilgi odağı haline getirmekten geçer ki bu potansiyelimiz ziyadesiyle var. İşe kendi içimizdeki ekonomik, kültürel, sosyal bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak başlamak lazım.

Dervişoğlu, hükümetin Kürt sorunu konusunda attığı pek çok adımı ise doğru buluyor, ama yeterli değil diyor.



“28 Şubat tedbirdir”



Dervişoğlu, ‘28 Şubat postmodern darbedir’ görüşüne karşı çıkıyor. “MGK'da alınan tedbirlerdir. Hükümete, bazı uygulamalarına karşı reaksiyon” diyor, ayrıca “28 Şubat süreç değildir” görüşünde. 28 Şubat’ta alınan kararlar neticesinden aşırı hareketlerin önlendiğini düşünüyor.



