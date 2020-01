-"Kürtçenin önündeki engelleri kaldırdık" BATMAN (A.A) - 08.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kürtçenin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını söyledi. Özel uçakla Batman'a gelen Şimşek'i Vali Ahmut Turhan ve diğer ilgililer karşıladı. Buradan AK Parti Batman merkez İlçe Başkanlığı kongresine geçen Şimşek, kongrenin açılışında, kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirtti. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de normalleşmelerin olduğunu anlatan Şimşek, ''İlk hükümetimizin, kuruluşundan sadece on gün sonra Olağanüstü Hal uygulamasını kaldırdık. Türkiye'nin üçte birinde Olağanüstü Hal vardı. Biz bu ülkeyi demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler anlamında daha ileriye götürmek için demokrasimizin açısından aslında bir ayıp olan olağanüstü hali kaldırmışız. Niye buradan başladım? Çünkü, olaylar yaşanıyor, yorumlar yapılıyor. Aslında partimizin yaptıklarını zaman içerisinde hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü bizim partimiz hakikaten temel hak ve özgürlükleri ileri demokrasiyi çok önemli bir temel taşı olarak kabul etmiş ve bu yönüyle adımlar atmış'' dedi. -''Kürtçenin önündeki tüm engelleri kaldırdık''- Şimşek, AK Parti hükümetlerinin işkenceye sıfır tolerans ilkesini benimsediğini ve bu dönemde çok güçlü bir şekilde vurguladığını kaydetti. Türkiye'yi bir başka ayıptan kurtardıklarını anlatan Şimşek, şöyle dedi: ''Hatırlatmak istiyorum sıkıyönetim dönemlerinin bir ürünü olan Devlet Güvenlik Mahkemelerini 2004 yılında AK Parti hükümeti ortadan kaldırmıştır. Milli Güvenlik Kurulu eskiden demokrasi üzerinde önemli bir vesayet aracıydı. Onun yapısını biz değiştirdik. 2004 yılında da çok önemli bir Anayasa değişikliği yapmışız ve o dönemde de temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeleri, iç hukukumuzun üstünde bir yerde tanımlayarak temel hak ve özgürlüklere ne kadar önem verdiğini bu parti güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Yine sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının ortadan kaldırıldığı dönem, bu dönemdir. Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesini yine bu kadro bu partinin kurduğu hükümetler sağlamıştır. Bunlar Türkiye için hakikaten çok önemli kazanımlardır. Bu dönemde ifade özgürlüğü sendikal hakları bunların tamamında çok önemli düzenlemelerin olduğu bir dönemdir. Yüksek askeri şuraya yargı yolunu açan parti yine bu partidir bu hükümettir. 12 Eylül darbesini yapanlara yargı yolunu açan yine bu hükümettir. Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran yine biz olmuşuz, çocuk haklarına anayasal güvenceyi biz sağlamışız. Gösteri ve dernek yasaklarına çağdaş düzenlemeyi biz getirmişiz. Yani Avrupa paralelinde hangi düzenlemeler varsa yine biz getirmişiz. Düşüncenin önündeki engelleri biz kaldırmışız. Kadın erkek fırsat eşitliği için biz birçok adım attık. Dil yasaklarını biz kaldırdık. Kürtçenin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Bugün üniversitelerimizde, özel kurslarımızda, radyolarımızda, televizyonlarımızda hayatın her noktasında eğer bugün farklı diller konuşulabiliyorsa başta Kürtçe konuşuluyorsa bunlar sizlerin verdiği destekle olmuştur. Türkiye'nin farklılıklarını birer zenginlik olarak görüyoruz. 1990'lı yıllarda 1980 ve 1970'li yıllarda bizden önceki dönemlerde bu farklılıklar bir tehdit olarak görülmüştür. Biz bu farklılıkları kucaklıyoruz birer zenginlik olarak görüyoruz.'' -''Bizim reformlar ekonomik, siyasi ve sosyal alanı kapsayan reformlardır''- Şimşek, Kürt meselesini sadece güvenlik meselesi olarak görmediklerini, tam aksine çok boyutlu bir sorun olarak gördüklerini bildirdi. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak da, çok boyutlu bir strateji ile sorunu çözmeye çalıştıklarına dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi: ''Burada temel çözüm aracımız kardeşlik projemizdir. Çünkü biz Türkiye'de yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz. Burada ne etnik, ne dinsel, ne de başka bir tür siyasi bağlamda olaylara bakmıyoruz. Zaten dinimizde de ırkçılık yapmak yasaktır. Peygamber efendimiz diyor ki 'ırkçılık yapan bizden değildir'. O nedenle de sorun varsa, çözümü kardeşliktedir, birlik beraberliktedir. Bizim çözüm tamamen Türkiye'de demokrasinin ilerlemesindedir. O nedenle önümüzdeki dönemin en önemli projesi Anayasa değişikliğidir. Türkiye'ye yakışan daha özgürlükçü daha demokratik bir Anayasadır. Başbakanımız da bunları hep vurguluyor. Biz gücümüzü milleten alıyoruz. Biz heyecanımızı sizlerden alıyoruz. Zaten başka da bir dayanağımız yok. Ülkemizde eğitimde, altyapıda, sağlık başta olmak üzere bir çok soruna el attık. Çözüm ürettik.'' Şimşek, Batman'ın eğitim yatırımlarında Türkiye'de ilk sıralarda olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''AK Parti hükümetleri döneminde bütün illerimizde en az bir tane devlet üniversitesi kuruldu. Batman'da da kuruldu. Şu anda kaynak anlamında en ufak bir sıkıntı yok, güzel kampüsümüzün fakülteleriyle, sosyal donatılarıyla bir an önce bitirilmesi için çaba içerisindeyiz. Sadece üniversite yolu beton asfalt yapılsın diye 20 milyon TL kaynak gönderdik. Kozluk'ta yapılacak Meslek Yüksek Okulu için 6 milyon TL gönderdik. Yurt kapasitemiz son dönemlerde attığımız temellerle beraber 2 bini aşıyor. Üniversite için ümit ediyorum yakında 750 kişilik yeni bir yurdun temelini daha atma imkanımız olur. Açılan tesis sayısından bahsetmek istemiyorum. Öğrenci sayısında ciddi bir artış var, ama derslik başına düşen öğrenci sayısı 50'den 43'e inmiş. Tek derdimiz vatandaşlarımıza daha iyi kaliteli bir hayat, daha kaliteli bir kamu hizmeti, daha iyi refah seviyesi sağlamak, daha çok aş iş imkanı, daha çok sağlık hizmeti yaratmaktır.'' Şimşek, Batman'ın altyapısı için de çok ciddi çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini, doğal gaz için de gerekli kaynağı aktardıklarını bildirdi. -Yeni teşvik sistemi- Şimşek, yakında teşvik sistemini değiştireceklerini ve buralara daha fazla teşvik vereceklerini, işadamlarının buradan yola çıkmaları için birçok sebepleri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada yetişmiş eleman, altyapı, havaalanı ve demiryolu var. Karayolları iyileştiriliyor. Ortadoğu pazarına yakınız. Burası niye bir Gaziantep olmasın? Büyük düşünmek lazım. Olabilir, olması için iyi kadrolar lazım Batman için çalışacak yürekleri atacak insanlar lazım. AK Parti kadrolarında bunlar var. Başka ne lazım? Huzur ve barış lazım. Tekstil çalışmaları seçim döneminde başladı. Yakında tahsisleri yapılacak. 100 bin metrekarelik alanda binlerce kardeşimiz çalışacak. OSB'de biz gelmeden önce, sadece bir un fabrikası vardı. Ama bugün 50'ye yakın fabrika var. Binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. Buraya vereceğimiz teşviklerle talep artacak. İnanıyorum istikrarla, güvenle birlikte yatırımlar artıyor. Yeter ki huzur olsun. OSB'yi büyüterek, gelen işadamlarına bu bölgede bedava tahsis edeceğiz. Yeter ki kardeşlerimize iş imkanı yaratsınlar. Devlet olarak sizlerin belki bireysel iş taleplerini teker teker karşılayamıyoruz. Ama, devlet olarak hükümet olarak burada daha çok iş, daha çok aş için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.'' Türkiye ekonomisi hakkında bir haber yapmak için CNN Londra'dan gelen bir ekibe ''Batman'a neden gitmediklerini'' sorduğunda, ekipten bir kadının hamile olduğunu ve ''Batman Türkiye'nin en ücra köşesi, orada hastane var mı?'' sorusunu yönelttiğini aktaran Şimşek, ''AK Parti'nin hükümetin son 9 yılda yapmış olduğu değişim ve dönüşümden haberiniz yok mu? dedim. Bırakın kamu hastanesini, orada en az altı tane çok özel hastane var dedim. Hasankeyf'te yeni bir şehir inşa ediliyor. Hasankeyf bu bölgenin mimarisine uygun olarak yeniden yapılacak. Hasankeyf çok büyük cazibe merkezi haline gelecek ve turizm potansiyeli daha çok artacak. Çünkü orada üniversitemizin 4 yıllık turizm fakültesini açıyoruz. Biz eser siyaseti yaptığımız için dedikodulara zamanımız yok. Ama yaptıklarımız da anlatmamız lazım. Bu hepimizin bir sorunudur'' dedi. Daha yapacakları çok şey olduğunu aktaran Şimşek, şunları söyledi: ''Bu ülkenin sorunları ne? İşsizlik. Peki AK Parti'nin bu konuda performansına yakın, geçmişte bir dönem var mı? ben görmedim. Enflasyon bu ülkede 30-40 yıl yüzde 60'lar civarındaydı. Tek haneye biz düşürdük. Geçici olarak şimdi yüzde 10'lara yaklaşmış 'vay enflasyon' deniliyor. Enflasyon bu sene sonunda yine tek haneye dönecek. Sizlerin verdiği destekle, bu ülke ve Batman daha ileriye gidecektir. Mesele bir parti meselesi değil, mesele bir hizmet meselesidir.'' Şimşek, Batman'da 15 bin kişilik stat için yer tespit çalışmalarının devam ettiğini, 3 bin kişilik kapalı spor salonu yapacaklarını ve bu türden etkinlikleri orada gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. Bakan Şimşek, kongrenin ardından bir dönerci dükkanının açılışına katıldı.