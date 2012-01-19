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Dünya

"Kurt İni" kiralığa çıkarıldı ANKARA (A.A)

19 Ocak 2012 22:54

-"Kurt İni" kiralığa çıkarıldı ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Nazi lideri Adolf Hitler'in II. Dünya Savaşı sırasında zamanının büyük bir kısmını geçirdiği Kurt İni (Wolfsschanze) adlı karargahı kiralığa çıkarıldı.   Polonya'nın doğusundaki ormanlık bölgede gözlerden uzak bir yerde bulunan 13 hektarlık karargahı kiralamak isteyenler, yıllık 140 bin dolar ödeyecek. Hitler ve komutanlarının yanı sıra yaklaşık 2 bin Nazi subayına ev sahipliği yapan Kurt İni, 1941'ten 1944 yılına kadar Doğu Cephesi'ndeki savaşın yönetildiği yerdi.   Kurt İni, aynı zamanda 20 Temmuz 1944'te Hitler'e karşı başarısız bir suikast girişimine sahne olmuştu.  Albay Claus von Stauffenberg tarafından düzenlenen suikast girişimi, Nazi rejimini devirmeyi amaçlıyordu. Başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından Kurt İni ve Berlin'de 5 binden fazla kişi tutuklanmış, yaklaşık 200 kişi de idam edilmişti.  Karargahın şimdiki sahibi olan Polonya Ormancılık Hizmetleri, 20 yıllık sözleşmenin sona ermesi üzerine kiracı aramaya başladı.  Kasım 1944'te geri çekilen Alman askerlerinin büyük bir kısmını dinamitle havaya uçurduğu karargahtan geriye kalanlar, her yıl yaklaşık 180 bin turist çekiyor.  

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