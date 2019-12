-"KURBANLIK FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK" ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Türkiye Ziraatçiler Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin, kurbanlıkların bayramın 2'inci ve 3'üncü gününde alınması yönünde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in yaptığı açıklamayı besiciler ve tüketicilerin tepkiyle karşıladığını belirterek, ''Böyle bir çağrıyı ve yönlendirmeyi etik bulmuyorum'' dedi. Yetkin, İçkale Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Trakya bölgesindeki kurbanlık hayvan ihtiyacının karşılanması için 723 bin küçük baş, 12 bin büyük baş hayvan ithalatı için kontrol belgesi verildiğini anımsatarak, şu ana kadar 196 bin küçük baş, 10 bin büyük baş hayvanın Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Geçen yıl Trakya bölgesinde 80 bin büyük baş, 40 bin küçük baş hayvan kesildiğine işaret eden Yetkin, bu yıl açığı kapatmak için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ithalat izni verdiğini anlattı. Hayvan fiyatlarını düşürmek ve talebi karşılamak amacıyla İstanbul'un Anadolu yakasında yerli hayvanların, Avrupa yakasında ithal hayvanların satışına izin verildiğini ifade eden Yetkin, ancak İstanbul'un her iki yakasında satılan hayvanların fiyatlarının arasında fark olmadığını tespit ettiklerini kaydetti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in yaptığı açıklamada, ''Kurbanlıklarınızı önceden almayın bayramın 2'inci ve 3'üncü gününde alın'' şeklinde vatandaşlara çağrıda bulunduğunu anımsatan Yetkin, böyle bir çağrının besiciler ve üreticiler açısından son derece tepkiyle karşılandığını söyledi. Şu ana kadar hayvan pazarlarındaki satışların çok az olduğunu, bu nedenle besicilerin ve yetiştiricilerin endişe duyduğunu kaydeden Yetkin, ''Böyle bir çağrıyı ve yönlendirmeyi etik bulmadığımı ifade etmek isterim. Bunu, 'bu besicilere ve üreticilere bakmayın bunlar böyle astronomik fiyat isterler, zaman daralınca da yok pahasına satarlar' gibi bir güvensizliğin ifadesi olarak görüyorum. Böyle bir yaklaşımın ne tüketiciler ne üreticiler açısından bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum'' dedi. Bu yıl hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıkların sayısında geçen yıla göre 3'te 1 oranında azalma olduğunu belirten Yetkin, üreticilerin de bayramın 2 veya 3'üncü gününde fiyatları düşürmeye niyetleri olmadığını gördüğünü söyledi. Kurbanlık fiyatların da geçen yıla göre yüzde 20-30 arasında artış olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Yetkin, bu artışın da yem fiyatlarından kaynaklandığını bildirdi. Yetkin, kurban fiyatlarının bayramın ilk ve son günü aynı olacağını düşündüğünü kaydetti. Türkiye'de geçen yıl kurban bayramında 600 bin büyükbaş, 2 milyon 200 bin küçükbaş hayvan kesildiğini anlatan Yetkin, bu yıl bu rakamın yarısının kesileceğini düşündüğünü bildirdi. İbrahim Yetkin, kurban bayramı öncesi vatandaşların ithal hayvanı değil yerli hayvanları tercih ettiğini, kendisinin de bunu desteklediğini belirtti. Kurban bayramından sonra et fiyatlarında 25-30 gün boyunca yüzde 10'luk düşüş yaşanabileceğini ifade eden Yetkin, ancak bunun geçici olacağını söyledi. Yetkin, kurbanlıklardan elde edilecek 1 kilo etin tüketicilere maliyetinin de 25-26 lira olacağını kaydetti. -''İÇİMİZ DIŞIMIZ ANGUS OLDU''- Türkiye'de şu anda 500 bin besi hayvanı ihtiyacı olduğunu ifade eden Yetkin, ayrıca 3 yıl boyunca her yıl 300 bin besi hayvanının getirtilip üreticilere dağıtılması durumunda ülkede et konusunda istikrarın yakalanabileceğini söyledi. ''Canlı kasaplık hayvan ve kesilmiş et ithalatı ne kadar sürecek, hangi noktada bitecek'' diye soran Yetkin, böyle bir planlamanın yapılması ve bunun da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti. Yetkin, ithalatın bu şekilde sürmesi halinde fiyatların düşmeyeceğini hatta artabileceğini savundu. Televizyon kanallarını açtığında sürekli ''angus'' haberleriyle karşılaştığını anlatan Yetkin, ''İçimiz dışımız angus oldu. Yok bir angus kaçmış yok bir angus kamyona çarpmış. kendimi başka ülkede hissetmeye başladım'' diye konuştu.