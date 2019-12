-"KURBANDA DİŞİ HAYVANLARA KIYMAYIN" ANTALYA (A.A) - 19.10.2010 - Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Başkanı Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık hayvan sayısında şimdilik sıkıntı olmadığını ancak 3 milyon civarında kurbanlık hayvanın kesilmesiyle iki yıl sonra hayvan sıkıntısının had safhaya ulaşacağını ileri sürdü. Yardımcı, kurbanda dişi hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Osman Yardımcı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Türkiye'de hayvan rezervi sıkıntısı olmadığı'na ilişkin açıklamasının doğru olduğunu ancak bu üretimle iki yıl sonra Türkiye'de hayvan sıkıntısının had safhaya ulaşacağını savundu. Bir kurban bayramında kesilen hayvanın iki yıllık et stoğuna bedel olduğunu anlatan Yardımcı, ''İleriye yönelik mutlaka tedbir alınmalı. Şu an stok var, (kurbansız kaldım) diyen yok ama üretim sağlanamadığı takdirde iki yıl sonra sıkıntı olacak. Bu kurban ileriye dönük hayvan stoğunu eritecek'' diye konuştu. Ülkenin gerçeklerinden kaçınılmaması gerektiğini vurgulayan Osman Yardımcı, ''Bu kurban bayramında 2-2,5 milyon küçük, 500 bin civarında da büyük baş hayvan kurban edilecek, bu az rakam değil. Kestiğimizde besi materyalinin yerine koyacak malımız yok. İleride et sıkıntısı çekmek istemiyorsak üretimi sağlayacak damızlık hayvan ithal edilmeli''' dedi. -DİŞİLERE KIYMAYIN- Kurbanda dişi hayvan kesilmemesi uyarısında bulunan Osman Yardımcı, ''Dişi hayvan kesimi yerine erkek hayvanları tercih edilim. Dişi hayvanlar türün devam için önemli. Yaşını doldurmayan hayvanları kesmeyelim'' dedi. Hayvan pazarlarında da tedbir alınması gerektiğini belirten Osman Yardımcı, ''Hayvan pazarlarında yaşını doldurmamış düve ve buzağıların kurbanlık olarak satışına izin verilmemeli. Dişi hayvanların satışı engellenmeli'' diye konuştu. -FİYAT YÜZDE 40 ARTTI- Osman Yardımcı, kurban satanların ellerindeki malların yüzde 50'sini erittiğini söylerken, geçen yılki kurban fiyatlarına göre bu yıl yüzde 40 fiyat farkı olduğunu bildirdi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi üyesi Ata Sönmez de hayvan sayısının yeterli olmadığını söylerken, ''Yeterli olsa ithalat yapılmaz, fiyat bu kadar yükselmezdi'' ifadelerine yer verdi. Kurbanda erkek hayvanın kesilmesine dikkat edilmesini isteyen Sönmez, ''Dişi hayvanlar kurban edilmemeli. Üretim konusunda zaten problem var, dişi kesilirse üretimde ileri dönemde ciddi sıkıntı yaşanır. Şu an Türkiye'nin en önemli problemi üretim'' dedi.