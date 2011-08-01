-"KUNDAKÇILAR"IN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner'e suikast yapılması iddiası ve İstanbul'da çok sayıda aracın kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 65'i tutuklu 72 sanık hakkında ''terör örgütü üyesi olma'', ''patlayıcı maddeyle mala zarar verme'' suçlarından 7,5 ile bin 14 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Haydar tarafından hazırlanan 115 sayfalık iddianamede, zanlıların terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları, kapatılan DTP'nin legal gençlik kolları iken BDP'nin kurulmasıyla isim değiştirerek Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) olarak işlevini sürdürdüğü belirtildi. DYG yapılanmasında yer alan ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin katılımıyla 27 ve 30 Ocak 2011 tarihleri arasında Beyoğlu'nda bulunan BDP İl Başkanlığı binasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye getirilmesinin yıl dönümü olan 15 Şubat günü ve haftasında, şiddet eylemleriyle ilgili planlamalar yapmak, eylem şekillerini kararlaştırmak ve alt kadroları eylem planlamaları hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, bu toplantılarda İstanbul genelinde araç yakma, molotofkokteyli atma ve izinsiz gösteri düzenlenmesi kararları alındığı kaydedildi. Bu toplantılardan birinde, ayrıca AK Parti Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner ile gazeteci Candaş Tolga Işık'a yönelik eylem yapma yönünde kararlar alındığının da değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, toplantıya katılanların ses kayıtlarının çözümleri de yer aldı. Toplantılarda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın görüşme notlarının okunduğu, söz alan kişilerin yapılan eylemlerin yetersizliğinden bahsettiği belirtilen iddianamede, toplantıya katılanların İstanbul'da bir kaos ortamı oluşturmak için daha fazla çalışmalar yapılması ve demokratik özerkliğin ilan edilmesi gerektiği, topyekun direnişle çıkarılacak halk savaşının ardından devrim gerçekleştirerek sözde bağımsız bir devletin kurulacağı, her gece en az 500 adet aracın yakılacağı gibi kararlar aldığı bildirildi. İddianamede, bir internet sitesinde terör örgütü elebaşı Öcalan ile KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ve üyesi Cemil Bayık'ın açıklamalarına yer verildiği, bu açıklamaların ardından 2 ile 11 Şubat 2011 arasında Gaziosmanpaşa, Pendik, Bahçelievler, Esenyurt, Şişli, Maltepe, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Beyoğlu, Sultangazi, Kartal, Küçükçekmece ve Kadıköy ilçelerinde molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle, yüzleri maskeli gruplarca vatandaşlara ait 100 aracın yakılması, 2 aracın yakılmaya çalışılması ve Maltepe'deki bir markete molotofkokteyli atılmasından oluşan 26 eylem meydana geldiği belirtildi. Bu eylemlerin söz konusu internet sitesinde yapılan yayınlarla üstlenildiği ifade edilen iddianamede, 11 Şubatta başlatılan operasyonlarla eylem talimatını veren, eyleme karışan 72 kişinin yakalandığı, ardından araç kundaklama olaylarının sona erdiği bildirildi. Zanlıların 20 Mart 2009 ile 21 Nisan 2011 tarihleri arasında çok sayıda eyleme de karıştığı ifade edilen iddianamede, yakalananlar arasında bulunan Kutbettin Güllü'nün, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner'e suikast yapılması planı içerisinde yer aldığı kaydedildi. Güllü'nün kendisine verilen parayla suikast için silah satın aldığı, birkaç kez Metiner'in çalıştığı gazetenin önünde beklediği ancak daha sonra Mehmet Metiner'in ağabeyinin arkadaşı ve inançlı insan olmasını sebep göstererek eylemden vazgeçtiği ifadelerine yer verilen iddianamede, zanlının bu olayın ardından BDP il binasına da gitmediği ifade edildi. Zanlı Güllü ile diğer 5 kişinin verdikleri bilgi ve sağladıkları yarar karşılığında etkin pişmanlıktan yararlandırılması talep edilen iddianamede, tutuklu zanlılardan Nazmi Doğan'ın, ''terör örgütü üyesi olma'' suçundan 7,5 ile 15 yıl, 41 kez ''patlayıcı maddeyle mala zarar verme'' suçundan 184,5 ile 984 yıl, ''genel güvenliği kasten tehlikeye sokma'' suçundan 6 ay ile 3 yıl ve ''tehlikeli madde bulundurma'' suçundan da 4,5 ile 12 yıl olmak üzere toplam 197 yıl ile bin 14 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, diğer 71 zanlının da benzer suçlardan 7,5 ile 198 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.