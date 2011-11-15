T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kuğulu kapanmasın" davası ANKARA (A.A)

15 Kasım 2011 11:58

-"Kuğulu kapanmasın" davası ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, 8. İdare Mahkemesinin Kuğulu Alt Geçitleriyle ilgili verdiği kararın yürütmesinin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine dava açtı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, avukatlarının çalışmalarını tamamlamasıyla ilk davayı açtıklarını belirterek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) olarak da dava açacaklarını bildirdi. Davaya alt geçitlerin trafiğe kapatılacağı 23 Kasım'dan önce olumlu bir karşılık verileceğini umut ettiklerini ifade eden Yiğiner, ''Kararın uygulanması halinde Ankara trafiği felç olacak. Trafiğe kapatılan bölge sıradan bir yer değil. Ankara trafiğinin can damarı. Burası kapanırsa sadece trafik değil kentte yaşam duracaktır. Biz davayı bunun önüne geçmek için açtık. Açtığımız davanın olumlu sonuçlanacağına da inanıyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz'' diye konuştu. 8. İdare Mahkemesi, Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin başvurusu üzerine Kuğulu alt geçitlerinin yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006'daki kararının iptali ile alt geçitlerin kapatılmasına neden olacak kararı vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24