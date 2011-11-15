-"Kuğulu kapanmasın" davası ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, 8. İdare Mahkemesinin Kuğulu Alt Geçitleriyle ilgili verdiği kararın yürütmesinin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine dava açtı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, avukatlarının çalışmalarını tamamlamasıyla ilk davayı açtıklarını belirterek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) olarak da dava açacaklarını bildirdi. Davaya alt geçitlerin trafiğe kapatılacağı 23 Kasım'dan önce olumlu bir karşılık verileceğini umut ettiklerini ifade eden Yiğiner, ''Kararın uygulanması halinde Ankara trafiği felç olacak. Trafiğe kapatılan bölge sıradan bir yer değil. Ankara trafiğinin can damarı. Burası kapanırsa sadece trafik değil kentte yaşam duracaktır. Biz davayı bunun önüne geçmek için açtık. Açtığımız davanın olumlu sonuçlanacağına da inanıyoruz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz'' diye konuştu. 8. İdare Mahkemesi, Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin başvurusu üzerine Kuğulu alt geçitlerinin yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006'daki kararının iptali ile alt geçitlerin kapatılmasına neden olacak kararı vermişti.