"Kredi kartında kriz riski yok"

New York Times gazetesinde, Türk kredi kartları pazarıyla ilgili yayımlanan makale nedeniyle bir açıklama yapan Özinal, Türk kartlı ödeme sektöründe bir kriz riski olmadığını bildirdi.

Özinal, Türkiye'nin 2006 yılında yürürlüğe giren, 5464 No'lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundaki düzenlemeler ve Türk bankalarının güçlü finansal yapıları ile etkin denetim mekanizmalarıyla her hangi bir kriz riski taşımadığını vurguladı.



Türkiye'de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17 oranında artış gösteren kredi kartı sayısının, Haziran 2008 itibarıyla 40 milyon adete ulaştığını aktaran Özinal, "Kredi kartı sayısındaki hızlı artışa rağmen, kredi kartı alacakları içerisinde sorunlu kredi kartı oranının da aynı hızla düşüş gösterdiğini" belirtti.



Özinal, Avrupa, Amerika ve Asya'daki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kredi kartı alacaklarının içerisinde sorunlu kredi kartı oranının yüzde 10 ve üzerinde ortalamalara sahipken, Türkiye'de bu oranın 2007 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 8,01'den Mayıs 2008 itibarı

ile yüzde 6,18'e gerilediğini kaydetti.



ABD'deki kredi kartı başına düşen borç oranını Türkiye ile kıyaslayan Özinal, "Amerika'da kredi kartı başına düşen borç tutarı 5,550 dolar iken, Türkiye'de bu tutar 639 dolardır. Bu veriler, Türk kartlı ödeme sektöründe her hangi bir kriz riskini değil, güveni ve güçlü yapıyı işaret etmektedir" dedi.



Özinal, kredi kartlarında kriz riski bulunmadığını ve Türkiye'nin hiç bir zaman Güney Kore ile kıyaslanamayacağını savunarak, geçtiğimiz yıllarda Asya ve Amerika'da yaşanan çeşitli kredi kartı krizleri sonrasında, Türk kartlı ödeme sektöründeki güçlü finansal yapının, mevcut yasal düzenlemeler ve sağlıklı işleyişinin yabancı bankaların dikkatini çektiğini ve Türkiye'ye yönelmesini sağladığını, sektörün büyümeye devam ettiğini ifade etti.



Sertaç Özinal, New York Times'ın makalesinde de belirtildiği üzere, "Türk bankalarının kredi kartları konusundaki yaratıcı uygulamalarının, tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak tanımlandığı ve bir model olarak ele alındığını" aktardı. AA