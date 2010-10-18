-"KREDİ KARTI HAPSE GİRMEYİ ÖNLEYEBİLİYOR" İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot da kriz döneminde geliri azalan veya tamamen ortadan kalkan kişilerin, kredi kartının sunduğu bu imkandan yararlanarak tüketimlerini sürdürdüklerini belirtti. Kızılot, ''Araştırmamıza göre, kriz döneminde hane halkları 92 lira olan işlem başına harcama tutarlarını 105 liraya çıkartmışlardır. Bu veriler göstermektedir ki hane halklarının ve işletmelerin kriz döneminde en çok ihtiyaç duydukları kredi kanalı sadece kredi kartı yolu ile genişletilebilmiştir. Kredi kartı kullanımı krizin etkilerinin hafifletilmesinde en etkin araçlardan biri olmuştur'' dedi. 2008 krizinde kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasının, gelecek dönem gelirlerinin ihtiyaç olan bu dönemde kullanılmasına imkan vererek istihdamda yaşanacak dalgalanmaları engellediğini ifade eden Kızılot, kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşmasının ülke ekonomisini geliştireceğini, bu nedenle kartlı ödeme sistemlerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kayıt dışılığın sadece bugünün değil, öteden beri Türkiye'nin ciddi sorunlarının başında geldiğini ve önlenemediğini, bunun nedenlerinin başında ise belgesiz alışverişin geldiğini dile getiren Kızılot, ''Bir süre önce Nişantaşı'da kuruyemiş almıştım. Fişi aldım, çıktım. Yazar kasa fişinin benzerini yapmışlar ve fiş diye onu veriyorlar. Nakit ödeme yaptığında böyle olabiliyor'' şeklinde konuştu. Türkiye'de ödüle yönelik olayların belge almayı hızlandırabildiğini belirten Kızılot, ''Kredi kartı hapse girmeyi önleyebiliyor. Sahte bir fatura veya yanıltıcı fatura çıkarsa Maliye Bakanlığının bir tebliğine göre firma, ödemeyi banka kanalıyla yapmışsa hapis cezası uygulaması olmayabiliyor'' dedi. Kızılot, gıda ve giyimin, kayıt dışılığın en yaygın olduğu alanların başında geldiğini bildirdi. Başka ülkelerde de kayıt dışılık için imkan olduğunu, ancak orada insanların kayıt dışı işlem yapmaktan çekindiğini ifade eden Kızılot, ''Orada bizim gibi ağaçlarla uğraşmayıp ormanı görmüşler. Yabancı ülkelerde insanların kayıt dışı yollara başvurma imkanları olduğu halde bundan çekiniyorlar'' diye konuştu. -KREDİ KARTLARIYLA 9 AYDA 1 MİLYAR 518 MİLYON ADET İŞLEM YAPTIK- Firmalarla görüşülerek gerçekleştirilen raporda, kriz döneminde firmaların toplam satışları içerisinde kredi kartlı satışların payının yüzde 40'a çıktığı, kredi kartı kullanımının ekonomideki talebin istikrar kazanmasını sağlayarak firmaların gelecek için üretim planı yapabilmesini mümkün kıldığı, bu dönemde, kredi kartı kabul eden firmaların yüzde 9'unda yüzde 27 oranında talep artışı yaşandığı, ayrıca kart kullanıcılarının taksit sayılarını artırmasının talep daralmasını da engellediği kaydedildi. Bu arada, toplantıda verilen bilgiye göre, 2010 yılı Eylül onu itibariyle Türkiye'deki kredi kartı sayısı 46 milyon 221 bin 53 adet, banka kartı sayısı 67 milyon 391 bin 63 adet, otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı 26 bin 607 adet, satış noktası terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 817 bin 177 adet olarak kaydedildi. BKM verilerine göre, 2010 Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı kredi kartları ile yurt içinde yapılan işlemlerin adeti 1 milyar 518 milyon, toplam kredi kartı işlemleri cirosu ise 173 milyar 676 milyon liraya ulaştı. 2010'daki ilk 9 ay, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kredi kartlarının işlem adedinde yüzde 11 ve ciroda da yüzde 17 oranında artış kaydettiği belirtildi. Aynı dönemde banka kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi 689 milyon 272 bin 880 adedi bulurken, banka kartı işlemlerinin cirosu ise 162 milyar 209 milyon lira olarak kaydedildi. 2010'daki ilk 9 ay, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında banka kartlarının işlem adedinde yüzde 15 ve ciroda da yüzde 17,5 oranında artış kaydettiği bildirildi. Yabancılara ait kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar ile Türkiye'ye toplam 5 milyar 108 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Bu rakamın 3 milyar 66 milyon dolarını yabancıların Türkiye'de yaptığı alışverişler, 2 milyar 42 milyon dolarını ise nakit avans çekimi oluşturdu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan ''Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu''nun sonuçlarını 23 Ekim 2010'da başlatacağı bir bilinçlendirme kampanyası ile kamuoyuna duyuracak.