-"KÖY YUMURTASI" PROMOSYONUYLA AKARYAKIT SATIŞI BURSA (A.A) - 18.10.2010 - - Bursa'da bir akaryakıt istasyonu, 50 liralık akaryakıt alan müşterilerine 5 adet köy yumurtası veriyor. Alınan bilgiye göre, artan araç sayısı ve akaryakıt kullanımındaki yükseliş, firmalar arasındaki rekabeti giderek artırıyor. Birçok akaryakıt firması, özellikle bankalarla düzenledikleri ortak kampanyalarla satışını artırmaya çalışırken, bazıları kişisel çabalarla daha fazla müşteri çekmeye gayret gösteriyor. Bazı istasyonlar, anlaşma yapılan kredi kartıyla belirli miktarlarda yapılan alışverişlere para puan verirken, birçoğu benzin, motorin, LPG ayrımı yapmadan akaryakıt alan tüketicilerine tabak, bardak, tişört, top, temizlik maddeleri, araç mendili, toz bezi, dondurma, su, meşrubat gibi ürünler hediye ediyor. Çok sayıda sürücü de aldığı akaryakıtın kalitesinden önce verilen hediyelere göre hareket ediyor, hediye alamayacağı yerden alışveriş yapmıyor. Akaryakıt istasyonlarının dağıttığı hediyelere ve sağladığı imkanlara bakıldığında sürücüler için en cazibi genellikle ücretsiz yıkama olurken, özellikle depo doldurma karşılığında mutlaka bir armağan bekliyor. Bursa'da kurulu bir akaryakıt istasyonu da tabak, çamaşır ya da bulaşık deterjanı, mendil, ücretsiz yıkama gibi sektörde klasik hale gelmiş hediyeler yerine köy yumurtası vermeye başladı. Benzin, motorin ya da LPG'de 50 liralık akaryakıt alana 6 adet köy yumurtası veren istasyon, son günlerde oldukça talep oluyor. İstasyon sahibi İlker Ergin, diğer akaryakıt istasyonlarından farklı bir promosyon vermeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bu konuda araştırma yaptık. Sonunda köy yumurtası vermeyi kararlaştırdık. Sürücüler önce şaşırıyor ancak yakıtla birlikte köy yumurtasını almak hoşlarına gidiyor. Güzel bir uygulama oldu. Birçok sürücü, yakıt almadan önce köy yumurtası verip vermediğimizden emin olmak için soruyor. Satışlarımızda artış oldu. Promosyon konusunda iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum.''