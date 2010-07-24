T24 LogoT24 Logo
Dünya

"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI BELKİ BAZI ÇEVRELERİ MOTİVE EDER" LEFKOŞA (A.A)

24 Temmuz 2010 20:17

-"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI BELKİ BAZI ÇEVRELERİ MOTİVE EDER" LEFKOŞA (A.A) - 24.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Uluslararası Adalet Divanının Kosova'nın bağımsızlığını meşru ilan eden kararının "bazı çevreleri çözüme motive etmesi" temennisinde bulundu. Eroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabulünde yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının Kosova ile ilgili aldığı kararı müzakere heyetiyle birlikte enine boyuna değerlendirip gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti. Masada kalıcı, adil ve yaşayabilir bir anlaşma aradıklarını belirten Eroğlu, "Uluslararası Adalet Divanının, Kosova'nın bağımsızlığını meşru ilan eden kararı, belki bazı çevreleri çözüme motive eder" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24