-"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI BELKİ BAZI ÇEVRELERİ MOTİVE EDER" LEFKOŞA (A.A) - 24.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Uluslararası Adalet Divanının Kosova'nın bağımsızlığını meşru ilan eden kararının "bazı çevreleri çözüme motive etmesi" temennisinde bulundu. Eroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabulünde yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının Kosova ile ilgili aldığı kararı müzakere heyetiyle birlikte enine boyuna değerlendirip gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti. Masada kalıcı, adil ve yaşayabilir bir anlaşma aradıklarını belirten Eroğlu, "Uluslararası Adalet Divanının, Kosova'nın bağımsızlığını meşru ilan eden kararı, belki bazı çevreleri çözüme motive eder" dedi.