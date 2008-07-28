"Koşmuyorlar, adeta uçuyorlar"

Sabah yapılması planlanan antrenmanı iptal ederek Fenerbahçe'nin maç kasetlerini izleyen MTK Budapeşte takımında, teknik direktör Jozsef Garami, Fenerbahçe'nin maç kasetlerini oyuncularına saatlerce izlettiğini belirterek, ''Beklediğimden çok daha güçlü bir Fenerbahçe gördüm. Sarı-lacivertli takımın futbolcuları koşmuyor, adeta uçuyorlar. Semih'e ise markaj yapacak futbolcu göremiyorum. O kadar çok koşuyor ki onu savunacak oyuncu daha ilk yarıda yorulur. Çok ciddi bir takımla oynayacağız. İki kulübün futbolcularının değeri ortada. Dolayısıyla kimsenin bizden mucize beklemeye hakkı yok. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çok koşarak ve iyi savunma yaparak Türkler'i durdurmaya çalışacağız. Budapeşte'ye iyi bir sonuçla gelmek için gayret göstereceğiz'' diye konuştu.

Ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarını vurgulayan MTK Budapeşte'nin milli kalecisi Ferenç Vegh ise, ''Türkler bizden beyaz bayraklarla teslim olmamızı beklemesinler. 8 sene önce turu geçen taraf biz olmuştuk. Şimdi neden olmasın? Fenerbahçe'nin değeri ortada, dünya yıldızlarının oynadığı bir kulüp. İstanbul cehenneminden en iyi sonuçla çıkmak için ben ve genç arkadaşlarım savaşmaya hazırız. Ümidim 6 Ağustos'ta Budapeşte'de yapılacak rövanş maçına iyi bir skorla çıkmak'' dedi.

Basına kapalı olarak yapılan akşam antrenmanında ise teknik direktör Garami'nin futbolcularına taktik çalışması yaptırdığı öğrenildi.