"Koşmamanın bahanesi olamaz"



Middlesbrough'nun yıldız oyuncusu Tuncay Şanlı, takımının en çok koşan oyuncusu olduğu yönünde yapılan yorumları "Bir pası yanlış verebilirsiniz ama koşmamanız için bir bahane olamaz" diyerek yanıtladı.



Bu sezon gösterdiği performansla tartışmasız Middlesbrough'nun en iyisi olan Tuncay Şanlı, Premier Lig'i son haftasında karşılaşacakları West Ham maçında yine herşeyini ortaya koyacağını açıkladı.



Premier Lig'de kalmak için mutlaka üç puana ihtiyacı olan Middlesbrough'ya galibiyet de yetmeyecek ve gelecek sezon Championship'te mücadele etmemek için rakiplerinin alacakları sonuçları bekleyecekler.



Durumun zorluğunun farkında olduğunu belirten Tuncay, kulübün resmi sitesinde şunları söyledi: "Futbol oynamak hoşuma gidiyor. Bu benim işim ve bana bu yüzden para veriyorlar. İyi futbol oynamak istiyorum ama ben bir takımın parçasıyım. Kahraman olamam çünkü futbolda 11 kişi bir takımı oluşturur. Bir pası yanlış atabilirsiniz ama koşmamak için bahaneniz olamaz. Bu yüzden ben de sürekli koşuyorum. Takımımı kazandığı sürece kimin gol atacağı önemli değil."



Daha önce hiç küme düşme korkusu yaşamadığını belirten Tuncay, "Bu duyguyu daha önce hiç yaşamadım ama hiç iyi bir his olmadığını söyleyebilirim. Kümede kalmamız için çok düşük bir şansımız var ve ne olursa olsun buna inanmalıyız" dedi.