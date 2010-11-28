-"KORSANLAR PANİK ODASI GÜVENLİĞİNİ AŞAMADI" İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. Aden Körfezi geçişini tamamladıktan sonra Socotra adasının 150 mil kuzeydoğusunda deniz haydutlarının saldırısına uğrayan ''MV 26 Ağustos'' gemisinde personelin kaptan tarafından daha önce bu tür olası saldırılar için hazırlanmış olan panik odasına yönlendirilerek saldırı atlatılana kadar orada kalmalarının sağlandığını bildirdi. Nemtaş Denizcilik A.Ş'nin yazılı açıklamasında, İş Lojistik Grubu şirketlerinden Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş'ye ait ''MV 26 Ağustos'' gemisinden, 26 Kasım 2010 tarihinde Aden Körfezi'nde askeri gemi konvoyu ile geçişini tamamlamadıktan 15 saat sonra, dün sabah saat 10.20 civarında gemi kaptanının ''security alert'' (güvenlik alarmı) göndermesi üzerine deniz korsanlarının saldırısına uğradığı bilgisi alındığı belirtildi. Gemi kaptanının, yaklaşık 10 kişi olduğu tahmin edilen deniz korsanlarının saldırısını, anında Nemtaş'ın İzmir'deki Genel Merkezinde görevli güvenlik yetkilisine bildirdiği dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Saldırı başladığı andan itibaren Nemtaş'ın güvenlik prosedürleri uyarınca tüm gemi personeli gemi kaptanı tarafından acil olarak daha önceden bu tür olası saldırılar için hazırlanmış olan 'panik odası'na yönlendirilerek, tüm personelin güvenli bir biçimde saldırı atlatılana kadar orada kalması sağlanmıştır. Şirket merkezinde süratle kriz yönetimi oluşturularak, saldırı bilgisi, anında Ankara'daki Türk Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne iletilmiş ve gemiye askeri yardım gönderilmesi konusunda gerekli girişimler derhal başlatılmıştır. Korsanlar panik odası güvenliğini aşamamışlar ve belli bir süre sonra ele geçiremeyeceklerini anlayınca da gemiyi terk etmişlerdir. Gemi uluslararası güvenlik teşkilatınca bölgeye intikal ettirilen savaş gemisi tarafından eskorta alınmış ve 28 Kasım 2010 (bugün) sabah saatlerinde gemiye çıkılarak, tüm gemi personelinin ve geminin güvenlik içinde olduğu Şirketimize teyit edilmiştir.'' Açıklamada, geminin gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra, günün ikinci yarısında normal seyrine devam ettiği kaydedildi.