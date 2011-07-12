-"KORKULAN BİR EKİP HALİNE GELDİK" ANTALYA (A.A) - 12.07.2011 - Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanmak için Antalya'da kampa giren A Milli Basketbol Takımı, Kepez Arena'da ikinci antrenmanını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda basketbolcular, açma germe çalışması yaptı. Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki antrenmana hafif sakatlığı bulunan Kerem Tunçeri katılmadı. Oyun kurucu Ender Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya kampının kendilerine uğurlu geldiğini söyledi. İtalya'nın Bormio kentinde yapılacak kamp öncesinde hafif kondisyon çalışması yaptıklarını anlatan Arslan, takımın artık birbirini çok iyi tanıdığını ve Avrupa şampiyonasında ülkeye yeniden başarı yaşatmak istediklerin belirtti. Dünya ikinciliğinin takımda hedefleri yükselttiğine değinen Ender Arslan, ''Artık çıta en yüksekte. Geçen sene final oynadık, bu sene de hedefimiz, hepimizin rüyasını süsleyen olimpiyatlara katılacak dereceyi elde etmek. Onun da en basit yolu, final oynayıp altın madalyayı kazanmak. Yani hedefimiz en üst nokta. Çünkü bunu hak eden ve becerebilecek bir takıma sahibiz. İyi bir kadromuz var'' dedi. Arslan, dünya ikincisi olmanın takım üzerinde herhangi bir psikolojik baskısı olup olmadığı yönündeki soruya, ''Açıkçası bizim üzerimizde herhangi bir baskısı yok. Bana göre rakipler üzerinde baskı olmaya başladı. Herkes gücümüzün farkında. Bunu da geçen sene neticelendirdiğimiz için de artık rakipler biraz daha bizden çekiniyorlar'' yanıtını verdi. Kerem Gönlüm de Türk basketbolunun uzun yıllardır olimpiyatlarda yer almadığını, hedeflerinin Avrupa şampiyonasında final oynayarak olimpiyat vizesini almak olduğunu söyledi. Dünya ikincisi olmalarının ardından takımın daha öz güvenli hale geldiğini ve rakiplerini ''korkuttuğunu'' anlatan Gönlüm, ''Rakiplerde stres olmaya başladı. Dünya ikincisiyiz ve geçen yıl bir tek Amerika'ya yenildik. Tanyeviç söylemişti 'Amerika olmadan dünyanın birincisiyiz' diye. Geçen sene yendiğimiz rakiplerimiz şimdi bizden daha fazla çekinecekler. Korkulan bir ekip haline geldik'' diye konuştu.