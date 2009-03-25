"Korkmaz varsa ben yokum"



"Böylesine kaprisli bir teknik adam görmedim. Kendisi hakkında bazı bilgiler aldım. Futbolculuğu neymiş ki teknik adamlığı ne olsun. Yalnız geldiği günden bu yana bana devamlı kapris yapıp durdu. O, bu takımın başından gitmeden benim İstanbul’a dönüşüm çok zor olur."





Galatasaray’daki Lincoln-yönetim restleşmesinin yankıları hala sürüyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Cimbom’a büyük umutlarla gelen ancak oynadığı futboldan çok yaptıklarıyla gündemi meşgul eden Brezilyalı yıldız, teknik direktör Michael Skibbe’nin gidişi ve ardından Bülent Korkmaz’ın bu göreve gelmesiyle kişilik değiştirdi.



UEFA Kupası’nda Almanya’daki Hamburg maçı sırasında Lincoln ile G.Saray’da büyük başarılara imza atan Korkmaz arasında gerilmeye başlayan ipler Brezilyalı yıldızın önceki günkü davranışıyla kopma noktasına geldi.



Kıskançlık duygusu



Apar topar ülkesine giden, hem de bunu 10 bavulla gerçekleştiren Lincoln’ün derdi ne? Sezona bomba gibi başlayan adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu, Bülent Korkmaz ile anlaşamayınca adeta futboldan soğudu. Lincoln gitti, ama dedikodusu bitmedi. Sambacı İstanbul’dan ayrılmadan önce takımdaki yakın arkadaşlarına içini döktü, sıkıntılarını anlattı.



İşte Cassio Lincoln’ün ses getirecek sözleri: "O, (Bülent Korkmaz) bu takımın başından gitmeden benim İstanbul’a dönüşüm çok zor olur. Böylesine kaprisli bir teknik adam görmedim. Galatasaray forması giydiği için her düşündüğünü yapma hakkı yoktur. Böyle teknik adamlar etrafımızda çok var.



Bu yaptığı hareketler ona göre normal olabilir. Çünkü bu tip teknik adamlar, takım içindeki isimli futbolculara karşı bir antipati taşırlar. Bu da bir kıskançlık duygusunun perçinlenmesidir.



Yıldızımız barışmadı



Her eski futbolcu teknik direktör olacak diye kural yok. Ben kendisi hakkında bazı bilgiler aldım. Futbolculuğu neymiş ki teknik adamlığı ne olsun. Yalnız geldiği günden bu yana bana devamlı kapris yapıp durdu. Kendisi daha yolun başında olduğunu bilmeli. Büyük teknik adam olmak çok zor, zaman ister. Önce dünya futbolu nereye gidiyor buna bir bakmalı ve öğrenmeli. Sonra da bir teknik adam olarak futbolcu ilişkilerini gözlemlemesi gerekir. Kendisiyle hiçbir zaman yıldızımız barışmadı. Benim burda kendisiyle birlikte olmam bir hayli zor."



Günlük 15 bin Euro ceza



Futbol şube üyesi Haldun Üstünel ise takımdaki bütün futbolculara yarına (bugün) kadar izin verildiğini hatırlatarak, "Lincoln de diğer oyuncularımızla aynı durumda. Biz antrenman saatini bekleyeceğiz, eğer gelmezse kendisine prosedürleri uygulayacağız" dedi. Üstünel, yönetimin Lincoln’e bugünden itibaren gelmediği gün başına 15 bin Euro para cezası keseceğini de açıkladı. BaşkanAdnan Polat da Lincoln’e ceza verileceğini belirtti.



