-"KÖPEKBALIĞI SALDIRILARININ ARKASINDA İSRAİL VAR" KAHİRE (A.A) - 07.12.2010 - Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bir hafta içinde 1 turistin ölümü 4'ünün de yaralanması ile sonuçlanan köpekbalığı saldırılarının ardında İsrail'in olduğu ileri sürüldü. Güney Sina Valisi Muhammed Abdüllatif Şauşa, Mısır'ın resmi haber sitesi www.egynews.net'e yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından bölgeye getirilmiş olabileceğini söyledi. Şauşa, ''Mossad'ın, Mısır'da turizmi vurmak için köpekbalığını denize bırakmış olabileceğini ancak doğrulanması gerektiğini'' ifade etti. Mısır Turizm Bakanı Zuheyr Grana da, köpekbalığı saldırılarında bir anormallik olduğunu ifade etti ancak İsrail'i doğrudan suçlamak yerine imada bulundu. Mısır'ın resmi ve özel televizyon kanallarında konuşan çok sayıda uzman da, köpekbalıklarının İsrail tarafından getirilerek bölgeye bırakılmış olabileceğini öne sürdüler. Bu iddiaların İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinde yayımlanmasının ardından, İsrailli yetkililer iddialar için, ''gülünç'' dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Igal Palmor, BBC'ye açıklamasında, ''Bu adam (Şauşa), Jaws filmini çok fazla izlemiş olmalı ki gerçeklerle kurguyu birbirine karıştırıyor'' dedi. Mısır'ı ziyaret edenler kadar İsrail'e gelen turistlerin de, köpekbalığı saldırılarına karşı dikkatli olmaları gerektiği de İsrailli yetkililer tarafından vurgulandı. İsrail'in de Kızıl Deniz kıyısında kendi tatil bölgeleri bulunuyor. Mısır'daki Şarm El Şeyh bölgesi, İsrailli turistlerin de sıkça ziyaret ettiği bir yer. İki ay önce Mısır'ın araştırma, harita ve bilgi toplama uydusu, yörüngesinden saparak uzayda kaybolmuş, Mısırlı bazı uzmanlar uydunun İsrail tarafından kontrol edildiğini iddia etmişlerdi.