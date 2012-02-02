-"Kooperatifçilik Strateji Belgesi resmi bir belge olacak" ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi'ni bu yıl resmi bir belge haline getireceklerini'' söyledi. Yazıcı, Rixos Otel'deki ''2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı'' başlıklı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kooperatifçiliğin temelinde topluma hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti. Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Kooperatifler Yılı'' ilan edilen 2012'de gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili eylem planının detaylarını ele alacaklarını kaydeden Yazıcı, kooperatifçilik bilincinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarının çözümüne katkılarının artırılması için her kesimin desteğini beklediklerini dile getirdi. Bu amaçlara ulaşmak için Bakanlığın koordinasyonunda bir komite oluşturulduğunu hatırlatan Yazıcı, söz konusu komite tarafından bu yıl düzenlenecek faaliyetlerin neler olacağı ile bunların nasıl yürütüleceğini içeren bir eylem planı hazırladıkların bildirdi. Bakan Yazıcı, bu yıl içinde gerçekleştirecekleri en önemli eylemin kamu kurumları, üniversiteler, ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla hazırladıkları, ''Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi''nin resmi bir belge haline getirilmesi olacağına dikkati çekti. Bu belgede, verimli ve güvenilir ekonomik girişim niteliği kazanmış bir kooperatifçilik yapılanmasına ulaşmak amacıyla 7 stratejik hedef belirlendiğini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden yapılandırılacak. Eğitim, bilgilendirme ve ARGE faaliyetleri geliştirilecek. Örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği imkanları artırılacak. Sermaye yapısı ile kredi ve finansmanına erişim imkanları güçlendirilecek. İç ve dış denetim sistemleri tümüyle revize edilecek. Kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesi artırılacak. Mevzuat altyapısı uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre geliştirilecek.'' Yazıcı, belgenin, Yüksek Planlama Kurulu'na sunulduğunu Kurul'un onayının ardından bu yıl içinde kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanacağını kaydetti.