İSTANBUL, (DHA)-KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün önünde, kısmi durgunluğun biteceği ve yukarı ivmeleneceği bir dönem olduğunu söyledi. Elmas, “Konut sektörü cazibesini kaybetmez. Konut alanlar hep kazandı. İstanbul’a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez” dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi gayrimenkul sektörünü değerlendiren Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2017’de 1 milyon 405 bin konutluk rekor kırıldığına dikkat çekti. Son dönemde gerçeği yansıtmayan bazı açıklamalarla sektörün cazibesini yitirdiğine yönelik bir algı oluşturulduğunu belirten Elmas, alternatif finansman modelleri ya da kampanyalarla zor zamanları fırsatı çevirmeyi bildiklerini söyledi. Elmas, “Bölgesel bazı problemleri tüm sektöre mal etmek doğru değil. Balon söylemi 10 yıldır hiç bitmedi. Bu söylemlerden etkilenenler kaybetti. Ancak konut alanlar hep kazandı” dedi.

“MEVSİM ETKİSİ TÜM SEKTÖRLER İÇİN GEÇERLİ”

Konutder olarak düzenli bir şekilde sektörü, ekonomik konjonktürü takip ve analiz ettiklerini ifaden eden Elmas, “Her yıl ocak, şubat aylarında mevsim etkisiyle satışlarda düşüş yaşanır. Mevsim etkisi tüm sektörler için geçerlidir. Bu yıl farklı olarak bu sürece kısmen kasım ve aralık ayları da eklendi. Bunun temel sebebi faizler gibi görünüyor. Kasım ve aralıkta düşüş yaşanırken Ocak 2018’de bir önceki yılın ocak ayına göre İstanbul yüzde 3,5, Türkiye ise yüzde 1,7 artış yaşadı” dedi.

“İSTANBUL’A YAPILAN HİÇBİR YATIRIM BOŞA GİTMEZ”

Türkiye\'de gayrimenkul sektörünün cazibesini yitirmeyeceğini söyleyen Elmas, şöyle devam etti: “Özellikle İstanbul, marka değeri giderek yükselen bir marka kent. İstanbul’a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul’dan konut satın alıyor. Genç nüfus, evlilikler, boşanmalar, artan nüfus, artan gelir ve kentsel dönüşümden kaynaklı yenilenme ihtiyacını göz önünde bulundurduğumuzda sektörün 20 yıl daha bu şekilde gideceğini söyleyebiliriz. Arz ve talep dengesi sektörün kısa vadeli cazibesini elbette dönemsel olarak etkileyecektir. Sektör cazibesini kaybetmiyor ama dinamikleri değişiyor. Nüfus artışları ve köyden kentlere göç başka bir evreye geçti. Artık bölgesel merkezler oluşuyor. Göç, İstanbul’dan çok bu merkezlere oluyor. Ankara ve İzmir hala göç alıyor ancak asıl göçü Antalya, Bursa Urfa, Samsun, Gaziantep gibi illerimiz alıyor. Bu illere küçük illerden de göç devam ediyor. Nüfusu 1 milyonu geçen illerimiz çevre illerden de göç alıyor. Konut piyasası bu illerimizde çok canlı.”

“CEBİNDE PARASI OLAN İÇİN CAZİP BİR DÖNEMDEYİZ”

Konut yatırımı için ideal bir dönemde olunduğunu söyleyen Elmas, “Cebinde parası olan için cazip fırsatlar sunulan bir dönem içerisindeyiz. Çünkü maliyetlerde yüzde 22’lik bir artış olmasına rağmen bu maliyetler hala fiyatlara yansıtılamadı. Ayrıca firmalar sıfır faizli çok cazip ödeme imkanları sunuyor. Kredi faizlerinin düşmesini beklemenin 5 ya da 10 yıllık bir kredide çok anlamlı olmadığını vurgulamalıyız. Daha sonra faizler düşerse tekrar yapılandırma istenebilir. Örneğin 1.17’den kredi kullandınız, yarın faizler yüzde 1 seviyesine düştüğünde daha önceki kredinin yapılandırılması mümkün. Tüketici bu hakkını çok fazla bilmiyor” diye konuştu.

“SEKTÖRE DOĞRU YÖN VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sektörde sağlıklı büyüme ve sorunların çözümü için atılan adımları da paylaşan Elmas, şunları söyledi: “Kısa vadeli sorunların arasında kamuyu ilgilendiren düzenlemelerle çözülebilecek maddeler var. Bunları sektör temsilcileri olarak ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Bu amaçla belirlenen konular çerçevesinde kendi içimizde komiteler kurmuş durumdayız. Sektörün geçmişini, satış, stok, fiyat, milli gelir, kredi gibi makro büyüklükleri belli periyotlarla güncelleyerek raporlar hazırlıyoruz. Böylelikle üyelerimize ve sektöre doğru yön vermeye çalışıyoruz. Sektör temsilcisi olarak kamuoyuna en doğru bilgilerin ulaştırılması için düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz. Hükümetimiz, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte diğer kamu kuruluşlarıyla sektörün hem gelişimini, hem ihtiyaçlarını, hem de çözüm önerilerimizi sunarak ülkemize faydalı olmaya gayret ediyoruz. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte standartlarımızı artırmaya çalışıyoruz.”

“SEKTÖR DESTEKLENMELİ”

Sektörün kamudan beklentilerine de değinen Elmas şöyle devam etti, “Sektör yükselen maliyetlere karşı ilave destekler bekliyor. Bunun başında KDV düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi geliyor. Devreden KDV’nin iade edilmesine dönük düzenlemeyi çok önemsiyoruz. En yüksek KDV alacağı olan sektörlerden biriyiz. Konut alıcılarımızın kullandığı konut kredi faizini gelir vergisinden mahsup edilebilmesi imkânı çok önemli ve sosyal devlet anlayışının gereği olarak değerlendiriyoruz. Yabancıya konut satışının beklenen faydayı vermesi için Exim Bank imkanlarından gayrimenkul sektörünün faydalanması da önemli taleplerimizden birisidir.

Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi konut kredileri ve inşaat sektörü konusunda ihtisaslaşmış bir bankanın sektörün gelişimine katkı vereceğini, orta ve orta alt gelir seviyesinin konut edinimini kolaylaştıracağını düşünüyoruz.”