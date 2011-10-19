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Ekonomi

"Komşularımız da sigara vergilerini arttırsın" İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 13:30

-"Komşularımız da sigara vergilerini arttırsın" İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, komşu ülkelerde bir sigara paketinin fiyatının 1 dolar civarında iken, Türkiye'de 4 doları aştığını belirterek, ''Biz isteriz ki, komşularımız da bu vergileri artırsınlar ve böylece hem kaçakçılığa zemin kalmasın hem de komşularımız buradan elde ettikleri geliri eğitime, altyapıya, araştırma geliştirmeye harcasınlar, kendi insanlarının, kendi vatandaşlarının beşeri sermayelerinin kalitesini arttırsınlar'' dedi. Şimşek, bakanlığının ev sahipliğinde Conrad Oteli'nde düzenlenen Ortadoğu-Kuzey Afrika Vergi Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, küresel belirsizliğin devam ettiği bir dönemde bu türden forumların çok anlamlı olduğu görüşünü dile getirerek, ''Hiçbir krizin heba edilmemesi lazım, krizlerin bir fırsat olarak kullanılması lazım. Vergi reformunun krizde yapılacak en önemli reform olduğu kanısındayım'' dedi. Türkiye'nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleriyle güçlü tarihsel bağları bulunduğuna değinen Şimşek, Türkiye'nin bu coğrafyada daha çok barış, huzur ve istikrarın sağlanmasını önemsediğini ifade etti. Şimşek, özellikle Ortadoğu'daki bazı ülkelerde ekonominin petrol, doğalgaz gibi doğal kaynaklara olan bağımlığını azalmanın önemine işaret ederek, bunun için verginin çok önemli bir enstrüman olduğunu belirterek, ''Teşvik sistemi olarak vergi, ama aynı zamanda arge desteği çerçevesinde vergi, eğitime daha fazla imkan yaratmak açısından önemlidir'' dedi. Komşu ülkelerle vergilerin önemli olduğunu anlatmak için da Şimşek, şu örneği verdi: ''Biz ülkemizde tütün ve tütün üzerine vergileri son yıllarda artırdık. Hakikaten komşu ülkelere baktığımız zaman aradaki fark çok büyük. Komşu ülkelere bakıyorsunuz, o ülkelerde bir sigara paketinin fiyatı 1 dolar civarında. Türkiye'de ise bu şimdi 4 doları aştı. Biz isteriz ki, komşularımız da bu vergileri artırsınlar ve böylece hem kaçakçılığa zemin kalmasın hem de komşularımız buradan elde ettikleri geliri eğitime, altyapıya, araştırma geliştirmeye harcasınlar, kendi insanlarının, kendi vatandaşlarının beşeri sermayelerinin kalitesini artırsınlar. Çok basit bir vergi konusu ama bölgesel, uluslararası boyutu var. Biz bunu son derece faydalı bir süreç olarak görüyoruz.''

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