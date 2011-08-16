-"Komşu" 18 yıl sonra stant talep etti İZMİR (A.A) - 16.08.2011 - Bu yıl 8 Eylül tarihinde 80'inci kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Yunanistan sürprizi yaşanıyor. Fuara 1993 yılından bu yana katılmayan, 2011'deki katılımını son anda iptal eden Yunanistan'ın, Midilli Adası'nın tanıtımı için 18 yıl aradan sonra fuardan yer talep ettiği belirtildi. Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen ve Türkiye'nin tarihine tanıklık eden İzmir Enternasyonal Fuarı, 80'inci kez kapılarını açacak. Partner ülke Avusturya, onur konuğu il Denizli ve ana teması ''Çevre ve Çevre Teknolojileri'' olarak belirlenen fuara bu yıl 60 ülkeden 250'si yabancı yaklaşık bin 100 firmanın katılımı bekleniyor. Fuarın ziyaretçi sayısının ise 1,5 milyona ulaşması hedefleniyor. Fuar hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İZFAŞ Genel Müdürü Ali Rıza Gülerman, 80'inci yılda coşkulu bir fuar organize ettiklerini, bu yıl ilk kez uyguladıkları partner ülke uygulaması kapsamında Avusturya'nın etkin bir katılım göstereceğini ifade etti. Avusturya'nın fuara 529 metrekarelik stantla katılacağını, stant organizasyonları dışında çevre, şehir planlaması, turizm ve alternatif mimari konularında 4 etkinlik düzenleyerek iki ülke yatırımcıları arasında ikili görüşmeler organize edeceğini, AB Ticaret Müşavirleri toplantısı ile Avusturya, Almanya, İsviçre Buluşması toplantılarının da İzmir'de organize edileceğini söyleyen Gülerman, fuar alanı dışında da Avusturya mutfağı ve müzikleri konusunda etkinlikler düzenleneceğini ifade etti. Avusturya'nın geniş kapsamlı ve etkin katılımının partner ülke formatına çok uyduğunu, bundan sonraki dönemde fuarı birlikte düzenleyecekleri ülkelere ağırlık vereceklerini kaydeden Gülerman, Ortadoğu'da yaşanan olaylara rağmen bu ülkelerden katılım yönünde bir azalma gözlenmediğini ifade etti. Gülerman, 80. İEF'ye Yunanistan'dan da katılım talebi gelmesinin sevindirici olduğuna dikkat çekti. Fuara 1993 yılından bu yana katılmayan Yunanistan'ın 2001 yılındaki fuara katılımını son anda iptal ettiğini belirten Gülerman, şöyle konuştu: ''Yunanistan'dan bize Midilli Adası'nın tanıtımı için stant talebi ulaştı. Bunu iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişimine bağlıyoruz. Özellikle Türkiye kıyıları ile Yunanistan adaları arasında çok sayıda turist gidiş gelişi oldu. Artık Türkiye'ye yakın adalar da kendisini fuarlarda tanıtmak istiyor. Yunanistan'ın yaptığı girişim bizi memnun etti.'' -Çevre zirvesi- Fuarın ana teması olan ''çevre ve çevre teknolojileri'' konusunda çok sayıda etkinliğin düzenleneceği fuar kapsamında 15-17 Eylül 2011 tarihleri arasında İEF Çevre Zirvesi düzenlenecek. Toplumun çevre bilincinin artırılması ve çeşitli tehlikelere karşı dikkat çekilmesi amacıyla ilginç aktivitelerin düzenleneceği fuarda her yıl Dünya Mutfakları Festivali olarak düzenlenen organizasyon, bu yıl Yöresel Lezzetler Festivali olarak düzenlenecek. Fuar kapsamındaki Sinema Burada Festivali, Yonca Gençlik Konserleri, Uluslararası Sanat Günleri etkinlikleri de organize edilmeye devam edilecek. Fuar 8 Eylül'de Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle açılacak ve 18 Eylül'e kadar gezilebilecek. Fuarda stant ve ziyaretçi ücretlerine zam yapılmadığı belirtildi. Yunanistan'ın 2001 yılındaki katılımını iptal etmesinin KKTC'nin fuara katılmasından kaynaklandığı iddia edilmişti. KKTC, 80. İEF'ye de standıyla katılıyor.