-"KOMİSYONA TECRÜBELİ BİR DİPLOMATIMIZ KATILACAK" ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonla ilgili kurulan BM komisyonuna Türkiye'den katılacak kişinin, "tecrübeli bir diplomat olacağını" bildirdi. Davutoğlu, A.A'ya yaptığı açıklamada, komisyona katılacak kişiyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ettiklerini ve bir adaylarının olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Türkiye'nin adayı tecrübeli bir diplomatımız olacak. Bunu BM Genel Sekreteri, birkaç gün içinde duyuracak" dedi. İsrail'in uluslararası soruşturma komisyonunu ilk kez kabul etmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "İsrail de bir Birleşmiş Milletler üyesi olarak, yaptığı eylemler dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde sorumluluk sahibi bir ülkedir. Dolayısıyla bunun bir olağanüstülük olarak görülmemesi gerekir" diye konuştu. Davutoğlu, "Dolayısıyla bu bir ilktir, ama olması gereken bir ilktir" dedi. Soruşturmanın "istendiği gibi sonuçlanmaması" durumunda nasıl gelişmeler olabileceği yönündeki soru üzerine, Davutoğlu şunları kaydetti: "Olumsuz senaryolar üzerine fikir yürütmemek lazım. Bugün oluşturulan komisyon, sağlıklı sonuçlara ulaşacaktır. BM kurumu ve sistemi bu anlamda da birçok tecrübeden geçmiştir, buna güvenmek gerekir. Olayın oluş seyri ve olduğu alan gözönüne alındığında, bir hukuk ihlali olduğu açıktır." Dışişleri Bakanı Davutoğlu, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ve bu konuda BM Genel Sekreterine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Ahmet Davutoğlu, İsrail'in kurulan komisyonu kabul etme kararının, "her ülkenin, uluslararası hukuka hesap verebilir durumda olduğunu ortaya koyduğu" anlamına geldiğini söyledi. Davutoğlu, şunları kaydetti: "Bugün, uluslararası vicdanı temsil eden Birleşmiş Milletler adına BM Genel Sekreteri çok önemli bir adım atmıştır. Bu komisyon, uluslararası hukukun üstünlüğünü teyit edecektir, aynı şekilde BM üyesi her ülkenin eylemleri, attığı adımlar dolayısıyla hesap verebilir durumda olduğunu ortaya koymuştur." "Komisyonun, objektif, süratli ve kapsamlı bir çalışma yapacağından eminiz, BM Genel Sekreterine güvenimiz tamdır" diyen Davutoğlu, uluslararası hukukun üstünlüğünü temsil etme anlamında çok önemli bir adım atıldığını yineledi. -KOMİSYONUN ÖN RAPORU 15 EYLÜLDE ÇIKACAK- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kurulun ilk toplantısının 10 Ağustosta yapılmasının beklendiğini, ön raporunu ise 15 Eylülde sunacağını, bunların Türkiye'nin talepleri doğrultusundaki tarihler olduğunu bildirdi. Davutoğlu, bu çalışmaların bölgedeki barış çabalarına katkıda bulunmasını umduklarını belirterek, bu konudaki diplomatik çabaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.