-"Komiser yardımcısının beyin ölümü gerçekleşti" BATMAN (A.A) - 27.09.2011 - Batman Valisi Ahmet Turhan, teröristlerin saldırısında ağır yaralanan komiser yardımcısının beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi. Vali Turhan, teröristlerce açılan ateş sonucu ölen 8 aylık hamile kadın ile kızının defnedildiği Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyüne gelerek, taziye evini ziyaret etti. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Turhan, 3 teröristin bir aracı gasbederek kent merkezine doğru geldiği yönünde alınan duyum üzerine emniyet güçlerinin olaya müdahalede bulunduğunu, bunun üzerine teröristlerin ateş açtığını ve bu ateş sonucu da 8 aylık hamile anne ile çocuğunun öldüğünü söyledi. -Komiser yardımcısının beyin ölümü gerçekleşti- Teröristlerin saldırısında bir komiser yardımcısının da ağır yaralandığını ifade eden Turhan, ''Saldırıda komiser yardımcımız ağır yaralanıyor. Maalesef şu anda beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Ancak Allah'tan ümit kesilmez. Ağır yaralımız dışında 2 polisimiz de yaralandı. Tedavileri yapıldı, durumları iyi'' dedi. Turhan, teröristlerin saldırı sonrası meskun mahalde sokak aralarına kaçtığını, düzenlenen operasyonla 3'ünün de iki silah ve bol miktarda mühimmatla ölü olarak ele geçirildiğini belirterek, şöyle dedi: ''Terör örgütü yine çirkin yüzünü gösterdi. Hiç bir hedef gözetmeksizin masum vatandaşlar, çocuklarımız maalesef şehit oldu. Baba ve kızını ziyaret ettim. İkisinin de durumu iyi. Ancak babanın eşinin ve çocuğunun ölümünden haberi yok. Saldırıda maalesef ölen vatandaşımız 8 aylık hamileydi. Hastanede operasyon sonucu bebek alındı, şu anda bir erkek çocuğu doğdu. İnşallah annenin yaşamını Allah ona bağışlayacak. Son dönemdeki eylemler son çırpınışlar olarak değerlendiriliyor. Terör örgütü son dönemde yapacağı her şeyi yapıyor. Bu hususta devlet olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Ancak buna rağmen, terör örgütü hedef gözetmiyor. Kalleşçe masum vatandaş, sokak, meydan demiyor. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak son çırpınışlar. Tabii son dönemde konuşulduğu gibi taşeronluk yapıyor. Eylemler hiç bir şeye hizmet etmiyor. Bu dönemde benzer olaylar olacaktır. Maalesef kayıplarımız oluyor.'' Gazetecilerin sorusu üzerine Turhan, saldırıyı 3 teröristin düzenlediğini, bu teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini tekrarladı. Bir gazetecinin, ''Ailenin oradan tesadüfen geçip geçmediği'' ve ''polis memurunun kalp krizi geçirdiği yönünde söylentilerin olduğu'' sorulara da Vali Turhan, şöyle dedi: ''Evet. Şansızlık, kader. Tamamıyla tesadüf olay yerinden geçmeleri ve örgüt mensuplarının güvenlik güçlerinden kaçarken, olay meydana geldi. Ölümler polis kurşunları değil. Kesinlikle değil. Terör örgütü mensuplarının kaçarken rastgele ateş etmesi sonucudur. Zaten otopsiler yapıldı, balistik olarak da ortaya çıkacaktır. Bunlar kara propagandadır. Komiser yardımcımız şu anda hastanede yatıyor. Beynine isabet eden kurşun sonucu, bitkisel hayatta.'' Bu arada, saldırıda yaralanan ve tedavileri sonucu taburcu edilen polis memurlarının Hayrettin Öztürk ve Hakan Başaran'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.