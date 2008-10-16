"Koltuğumuzu koruyacağız"



Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi milli takımlarda oynayan futbolcuların sağlam olarak geri dönmesi, sakat futbolcuların da tamamen iyileşmesi moralleri artırdı.



Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ali Sami Yen'de koltuklarını koruyacaklarını söyledi. Bu arada bordo - mavili kulüp Türk Telekom ile 15 milyon YTL'lik sponsorluk anlaşması imzaladı.



Turkcell Süper Ligi'nde ligin zirvesindeki kaderi belirleyecek olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu. Zorlu maça milli takımlarda bulunan 9 futbolcusundan yoksun olarak hazırlanan Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi tam takım olarak sadece iki idman yapma fırsatı bulacak. Ancak milli takımlardan dönen futbolcuların her hangi bir sakatlığının bulunmaması ve hafif sakatlıkları bulunan futbolcuların tamamen iyileşmesi takımda moralleri iki kat artırdı. Trabzonspor'da geldiği günden itibaren basın toplantısı düzenlemekten kaçınan Teknik Direktör Ersun Yanal'ı, Galatasaray maçı öncesi de bu tutumunu sürdürmesi tepki çekti.



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Galatasaray maçında liderlik koltuğunu koruyacaklarına inandığını ifade ederek, "Bu maça üç puan parolası ile çıkacağız. Ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Büyük takımların kendi aralarında yaptığı maçlar her zaman zirveyi etkilese de, asla kimseyi zirveden koparmaz. Şu ana kadar Beşiktaş maçında hesaplamadığımız iki puan kaybettik. Ancak lig uzun bir maraton ve kayıplar olacaktır" dedi. Hacısalihoğlu, takımda istikrara büyük önem verdiklerini de vurgulayarak, "Başarı ve istikrar düşüncesine endeksli bir takımız. Zaten istikrarı düşünürseniz, başarı arkasından geliyor. Bu kadro üzerinde de istikrar sağlamak istiyoruz. Gelecek yıl bu kadroya sadece bir veya iki takviye yapmayı düşünüyoruz" dedi.

