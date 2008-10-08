

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, UEFA Kupası grup eşleşmelerini ve bu eşleşmelerle ilgili yapılan yorumları değerlendirdi.







G.Saray'ın bu sezon katıldığı bütün kupalara talip olduğunu ve büyük başarılar hedeflediklerini belirten Adnan Polat, UEFA Kupası'nda da sonuna kadar iddialı olduklarını tekrarlayarak şu açıklamayı yaptı. "Biz UEFA Kupası'nı önümüze hedef koyduk.



Ama bu demek değil ki, rakiplerimizi küçümsüyoruz. Grubumuzda 4 rakibimiz de birbirinden güçlü. Artık futbol Avrupa'da boyut değiştiriyor. Ukrayna takımının ismini Türkiye'de kimse duymamıştı ama Beşiktaş'ı zor duruma düşürdüler. Bu yüzden her rakibimizi ciddiye almak zorundayız. Kolay grup diyemem. Fikstür önemliydi bu durumda. Fikstüre baktığımızda Olimpiakos ve Metalist Kharkiv ile Ali Sami Yen'de oynamamız avantaj olabilir.



Ayrıca Berlin'de seyirci sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu yüzden Herta Berlin ile deplasmanda oynamamız fikstürde bizim lehimize olan unsurlar. Ancak rakip kim olursa olsun, korkmadan ve küçümsemeden yolumuza devam etmek amacındayız."







