-"KOALİSYON"A DESTEK GÖSTERİSİ BİNGAZİ (A.A) - 25.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde binlerce kişi, Libya lideri Muammed Kaddafi'nin askeri hedeflerinin vurulmasına destek gösterisi düzenledi. Bingazi kentinin merkezinde, cuma namazı için toplanan 20 bin kişiye hutbe veren İmam Vanis El Mabruk El Fisay, sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge uygulamasından dolayı Fransa ve BM'ye teşekkür etti. Libya'ya "Haçlı Seferi" başlattığını iddia ederek Batılı ülkeleri suçlayan Kaddafi'nin sözlerini kınayan İmam, "Bu bir Hristiyan savaşı değil. Uçaklar, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyor. Kaddafi, Libya halkını ve Libya'yı temsil etmiyor, sadece kendini temsil ediyor. Libya demokratik olmalı, başka Kaddafi istemiyoruz" dedi. Göstericilerin Libya bayraklarının yanı sıra Fransa, ABD, Kanada ve İtalya bayrakları da taşıdığı görüldü. Bazı göstericiler Rusya ve Çin'den de Libya halkına destek vermesini istedi.