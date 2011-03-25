T24 LogoT24 Logo
Dünya

"KOALİSYON"A DESTEK GÖSTERİSİ BİNGAZİ (A.A)

25 Mart 2011 20:50

-"KOALİSYON"A DESTEK GÖSTERİSİ BİNGAZİ (A.A) - 25.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde binlerce kişi, Libya lideri Muammed Kaddafi'nin askeri hedeflerinin vurulmasına destek gösterisi düzenledi. Bingazi kentinin merkezinde, cuma namazı için toplanan 20 bin kişiye hutbe veren İmam Vanis El Mabruk El Fisay, sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge uygulamasından dolayı Fransa ve BM'ye teşekkür etti. Libya'ya "Haçlı Seferi" başlattığını iddia ederek Batılı ülkeleri suçlayan Kaddafi'nin sözlerini kınayan İmam, "Bu bir Hristiyan savaşı değil. Uçaklar, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyor. Kaddafi, Libya halkını ve Libya'yı temsil etmiyor, sadece kendini temsil ediyor. Libya demokratik olmalı, başka Kaddafi istemiyoruz" dedi. Göstericilerin Libya bayraklarının yanı sıra Fransa, ABD, Kanada ve İtalya bayrakları da taşıdığı görüldü. Bazı göstericiler Rusya ve Çin'den de Libya halkına destek vermesini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24