-"KKTC'nin önerisini destekliyoruz" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a bugün ilettiği yeni öneriyi desteklediklerini belirterek, ''Bu çok yapıcı bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin şu anda yaşanmakta olan krizi engelleyici nitelik taşıdığını, bu krizin tırmanmasını ortadan kaldıracağını, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la BM'deki görüşmesinde kendisine 4 maddelik yeni bir öneri sunmasının ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu ve Eroğlu BM'deki görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptılar. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ile bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, öncelikle KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'na yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etmek istediğini belirtti. Kendileriyle sürekli istişare halinde olduklarını ve iki gün önce Türkiye ile KKTC arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasının imzalandığını anımsatan Davutoğlu, bunun KKTC Bakanlar Kurulunda da kabul edildiğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a yaptığı bu ''son derece yapıcı önerinin'' iki boyut içerdiğini belirten Davutoğlu, ''Birincisi, şu an yürümekte olan müzakerelerin olumsuz etkilenmesini engelleyen ve bu müzakerelere bir işbirliği ruhu da katan iyi bir öneri bu. Çünkü müzakereler sürerken tek taraflı eylemlerde bulunmak, her şeyden önce müzakere sürecine sabotaj anlamına gelirdi, halbuki bu öneriyle müzakere sürecine ivme katılıyor çünkü bir işbirliği anlayışıyla iki tarafın ortak şekilde müzakereler sürerken dahi araştırma yapılmasını temin ediyor'' dedi. KKTC'nin önerisinin müzakerelere ''iyi niyet boyutu katan bir unsur, müzakerelere ivme katması beklenen bir unsur olduğunu'' söyleyen Davutoğlu, ''Yapılan öneri kalıcı ve adil bir öneri, müzakereden bağımsız olarak ileride de değerlendirilecek bir öneri çünkü BM Genel Sekreterinin teklif edeceği kişi ve oluşacak komite her iki tarafı da temsil kabiliyeti yüksek bir komite olacak ve bu komite birlikte kararlar alacak. Zaten sayın Hristofyas da reddetmedi buralardaki Kıbrıs Türklerinin haklarını. O da (bu bir fonda toplanacak) dedi, ama bu sefer tek taraflı bir uygulamayla değil, birlikte buna karar verilecek, kullanımı da, her iki tarafın da ayrı ayrı yapabileceği kaynakların başka amaçlarla kullanılması yerine, ortak çıkarlar amacında kullanılması da aradaki işbirliği ruhunu güçlendirecektir'' dedi. Davutoğlu, ''Bu çok yapıcı bir öneri, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin şu anda yaşanmakta olan krizi engelleyici nitelik taşıdığını, bu krizin tırmanmasını ortadan kaldıracağını, aksine son derece olumlu bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz'' dedi. Benzer konuları ilgili taraflarla dün görüştüklerini ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile de görüşme yaptıklarını hatırlatan Davutoğlu, ''Umarız bu yapıcı öneriye Kıbrıs Rum tarafından da yapıcı bir teklif gelir ve oturulur, mekanizma konuşulur, böyle bir eylemden önce uygun olabilecek en iyi işleyecek mekanizma üzerinde mutabık kalınır. Bugün KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun teklif ettiği bu öneri hem ilkeler, hem mekanizma bağlamında doğru bir çerçeve sunuyor, eminim BM Genel Sekreteri de bunu değerlendirecektir ve gerekli adımların atılması konusunda ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürecektir'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Önemli olan bugün herkesin, ama herkesin Doğu Akdeniz'de yeni bir tansiyon yükselmesini engelleyici bir basiretle davranmasıdır, tek taraflı ya da provokatif eylemlerden kaçınılmasıdır, ümit ederiz ki bu öneriyle birlikte hem tansiyon düşer, hem de işbirliği anlayışı egemen olur'' dedi. -Eroğlu- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban ile iki konuyu görüştüklerini, bunların bir tanesinin müzakerelerin seyri, diğerinin ise Kıbrıs Rum yönetiminin başlattığı doğalgaz aramaları olduğunu bildirdi. Eroğlu, ''Tabii öncelikle biz genel sekretere inisiyatifini kullanarak Rumların bu davranışını engellemesini istedik, ama bu mümkün değilse biz de anavatan Türkiye ile TPAO ile anlaşma yapmış vaziyetteyiz. Hükümetimiz bu konuda bir karar almıştır, adanın dört bir yanında sayın Hristofyas'ın dediği gibi Türk tarafının da hakları vardır, biz o haklardan hareketle adanın dört bir yanında arama izni verme hakkımızı kullandık'' dedi. Eroğlu şunları kaydetti: ''Bizim bu karardan dönebilmemiz için tabii ki sayın Hristofyas'ın da almış olduğu kararı ertelemesi gerekir, aksi takdirde bir önerimiz olmuştur, bu önerimizde bir 'ad hoc' komite kurulması, bu komitede Türk ve Rum eşit sayıda olacak ve yetkileri konusunda da, araştırma izni veya doğalgaz çıkarma yetkisi verilecekken bu komitede bulunacak iki tarafın yazılı oy birliğiyle onayının verilmesi gerekir. Elde edilen gelirler de genel sekreterin başkanlığında kurulacak bir fona yatacak ve Kıbrıs müzakereleri olumlu sonuçlandığı takdirde doğacak masrafların giderilmesi için kullanacak. Başka bir maksat için kullanılacaksa yine iki tarafın oy birliğiyle onayı gerekmektedir, ama her halükarda bu kaynak silahlanma için kullanılmayacak.'' -Sorular- Genel sekreterin öneriye tepkisinin sorulması üzerine Eroğlu, ''Tabii ki bu konuda hemen önerinizi destekliyorum demedi, ama bizden yazılı olarak istedi ve memnuniyetle aldığını gördüm, değerlendirecek ve hatta şöyle bir espri yaptı,(siz bana yeni bir misyon da yüklemiş oldunuz) dedi'' diye konuştu. Genel sekretere, Ekim sonuna kadar müzakereleri devam ettirme, uzlaşma yollarını arama, al-ver noktasına gelinip gelinilmeyeceğinin değerlendirileceği sözünü verdiklerini anımsatan Eroğlu, ''Ekim sonunda genel sekreterin vereceği karar, rapor neyse ona göre hareket edeceğiz'' dedi. Eroğlu, bir soru üzerine Kıbrıs Rum kesiminin kendi iç sorunlarıyla boğuştuğunu belirterek, ''Daha doğrusu müzakerelere tam konsantre olur mu olmaz mı onun bile tartışması olduğu bir zamandayız, ama bize göre müzakere devam edecek'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise, kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasının Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile gündemde gelip gelmediğinin sorulması üzerine, pek çok konu yanında bu konunun da gündeme geldiğini, kendi görüşlerini ona aktardığını belirtti. Yapılan anlaşmanın (kıta sahanlığı sınırlandırması) bir boşlukta ortaya çıkmadığını, tek taraflı bir uygulama neticesinde bir durum ortaya çıkması üzerine alınmış bir tedbir olduğunu ve Türkiye'nin hiçbir zaman tansiyonu yükseltme gibi bir amacını olmadığını söylediklerini aktaran Davutoğlu, şunları söyledi: ''Türkiye her zaman çevresinde barış istikrar ve işbirliği kuşağı oluşturmak ister. Ama tek taraflı uygulamalara sessiz kalındığında yeni bir statüko ortaya çıkıyor, herkes de o statüko realite diyerek o statü üzerinde konuşuyor, buna da izin vermeyiz. Biz var olan statükonun bile barış ve istikrar üretmede yetersiz kaldığını gördüğümüz için müzakerelere teşvik ediyoruz, şimdi bu müzakereler sürerken yeni bir negatif statüko oluşturacak emrivakiler doğru değil, bunları (Yunanlı bakan) kendisiyle paylaştık, (kendileriyle) samimi, açık, dürüst, görüş ayrılığımız da olsa dahi bunların rahatlıkla ele alınabildiği bir düzey yakalanmıştır.'' Davutoğlu bu kapsamda pazartesi günü Başbakan Erdoğan ve New York'a gelemeyen Yunanistan Başbakanı Papandreo'nun bir telefon görüşmesi yapacaklarını bildirerek, ''Tutumumuzun haklı olduğunu biliyoruz, nihayetinde hiçbir şekilde tansiyonun yükselmesine izin vermek istemiyoruz, önemli olan şimdi herkesin basiretle adım atmasıdır, tek taraflı uygulamalardan kaçınmasıdır'' dedi. Eroğlu'nun bugün New York'tan ayrılması bekleniyor.