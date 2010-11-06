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Ekonomi

"KKDF KESİNTİSİNE YAZILI İTİRAZ EDİN" İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2010 14:34

-"KKDF KESİNTİSİNE YAZILI İTİRAZ EDİN" İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin artırılmasına ilişkin, tüketicilerin yeni ödeme planlarına yazılı olarak itiraz edebileceklerini bildirdi. Engin, yazılı açıklamasında, kredi kuruluşlarının tüketici kredisi kullanan tüketicilerin kredilerinin kullanım tarihine bakmadan yüzde 15 KKDF oranını uygulamaya koyduğunu, tüketicilerin yeni ödeme planlarına karşı yazılı olarak itiraz etmeleri gerektiğini belirtti. Tüketicilerin, itirazını kabul etmeyen kredi veren kuruluşlarının gönderdiği yeni ödeme planını almalarını, planda belirtilen tutarları ödemeye devam ederek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nde ya da Tüketici Mahkemesi'nde hukuki işlemleri başlatmalarını öneren Engin, bu şekilde temerrüde düşme ve icra takibi yapılma olasılığının ortadan kalkacağının altını çizdi. Engin, kredi kullananların tüketici örgütlerinden hukuki yardım alabileceklerini de hatırlattı.

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