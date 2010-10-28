-"KIZILIRMAK SUYU" DAVASINDA KARAR ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - ''Kızılırmak suyu'' açıklamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e hakaret ettikleri ve iftirada bulundukları'' iddiasıyla yargılanan Tıp Kurumu Derneği Başkanı Mehmet Altınok ve Genel Sekreter Ali Rıza Üçer ''hakaret'' suçundan 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Üçer ile sanıkların avukatı Raif Çakır ve Gökçek'in avukatı Fatih Atalay katıldı. Cumhuriyet Savcısı Şaban Yavuz, daha önceki esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, sanıklar Altınok ve Üçer'in, üzerlerine atılı her iki suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanık Üçer, savcının esas hakkındaki görüşüne katıldığını belirterek, beraatini istedi. Avukat Atalay ise esas hakkındaki görüşü kabul etmediklerini kaydederek, her iki sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Yargıç Tekman Savaş Nemli, sanıklar Üçer ve Altınok'un ''iftira'' suçundan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Sanıkları ''hakaret'' suçundan ise 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptıran yargıç Nemli, CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. İddianamede, Altınok ve Üçer'in, ''kamu görevlisine görevi dolayısıyla alenen hakaret'' ve ''iftira'' hükümlerini düzenleyen TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca 2 yıl 2'şer aydan 6 yıl 4'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.