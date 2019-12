-"Kırmızı et üretimi yüzde 89 arttı" ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvancılık alanında yapılan planlı çalışmaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, kültür sığırı ırkının 4,2 milyona ulaştığını, kırmızı et üretiminin ise yüzde 89 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun son verilerinin, et ve süt üretimi ile kültür sığırındaki olumlu gelişmeleri ortaya koyduğu ifade edildi. Yeni ırka göre çok daha verimli olan kültür sığırı ırk çeşitlerinin, son 8 yılda yüzde 227'lik artış kaydettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ülkemize yurt dışından getirilip, yerli ırklarla melezlenerek geliştirilen kültür ırkının 2002 yılında 1 milyon 859 bin 786 olan sayısı, Bakanlığımızın destek uygulamalarının da etkisiyle 2010 yılında 4 milyon 224 bin 267'ye ulaştı. Buna karşılık verimi düşük olan ve yerli sığır olarak da adlandırılan ırklarda ise öngörüldüğü biçimde düşüş yaşandı. Buna göre, 2002 yılında 3 milyon 586 bin 163 olan yerli sığır sayısı, geçtiğimiz yıl yüzde 69'luk bir düşüşle 2 milyon 477 bin 939'a geriledi. Geçtiğimiz yıl zaman zaman spekülatif değerlendirmelere konu olan kırmızı et üretiminde de rakamlar pozitif çıktı. Buna göre, 2010 yılındaki kırmızı et üretimi, 780 bin 718 tonla önceki yılın üretim miktarı olan 412 bin 621 tona göre yüzde 89'luk bir artış gösterdi.'' -13,6 milyon ton süt sağıldı- Açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının süt üretimine yönelik teşvik sisteminin, bu alanda da olumlu sonuçlar verdiği belirtildi. Buna göre, 8 milyon 408 bin 566 ton ile son 20 yılın en düşük süt üretiminin gerçekleştiği 2002 yılına kıyasla 2010 yılındaki süt üretiminin yüzde 61'lik artışla 13 milyon 605 bin 600 ton olduğu bildirildi. Açıklamaya göre, geçen yılın üretim miktarının 2009 yılına göre artış oranı ise yüzde 8,5 oldu.