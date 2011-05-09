-"KIRMIZI ŞEYTANLAR"IN BAŞARI ÖYKÜSÜ MERSİN (A.A) - 09.05.2011 - İlk kez 1966-1967 sezonunda Birinci Lig'e yükselen Mersin İdmanyurdu, inişli çıkışlı bir sürecin ardından 28 yıl sonra 5'inci kez Süper Lig'deki yerini aldı. 16 Ağustos 1925'de kurulan ve ''Kırmızı Şeytanlar'' olarak anılan Mersin İdmanyurdu, eski günlerinde olduğu gibi Spor Toto Süper Lig'de takımların ''korkulu rüyası'' olmayı hedefliyor. Geçmişte bir süre Çukurova İdmanyurdu adıyla da mücadele eden Mersin İdmanyurdu, 1949-1950 sezonunda sadece bir kez Mersin Demirspor'a kaptırdığı bölge şampiyonluğunu 1964 yılına kadar sürdürdü. Ankara'da 1944 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan kırmızı-lacivertliler, 28 Haziran 1952'de Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın açılışında Galatasaray ile karşılaştı. 1954'den sonra bir durgunluk sürecine giren Mersin İdmanyurdu, Çukurova Sanayi İşletmelerinin 1957 yılında sahip çıkmasının ardından tekrar başarılı günlerine döndü. 1962-1963 sezonunda Amatör Türkiye Şampiyonu olan Mersin İdmanyurdu, gruptaki tüm maçlarını kazanarak 2. Lig'e yükseldi. Burada başarıyla mücadele eden Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlüğünü Lefter Küçükandonyadis'in yaptığı ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Kadri Aytaç'ın forma giydiği 1966-1967 sezonunda şampiyon olarak tarihinde ilk kez Birinci Lig'e yükseldi. Aynı sezon İzmir Denizgücü'nü 2-0 yenen Mersin İdmanyurdu, kazandığı Başbakanlık Kupası'nı da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in elinden aldı. Birinci Lig'deki 3'üncü yılı olan 1969-1970 sezonunda ligi 4'üncü sırada tamamlayan kırmızı-lacivertliler, 2'nci sırada yer alan Eskişehirspor'un bir puan gerisinde kalmasına rağmen Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları geride bıraktı. Şampiyonluğu kılpayı kaçıran Mersin İdmanyurdu'nun o dönemdeki başkanlığını Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Karamehmet, teknik direktörlüğünü ise Bülent Giz yapıyordu. İlk kez 1971-1972 sezonunda yabancı hoca Yugoslav Teadrescu'nun çalıştırdığı takımda, Güvenç Kurtar da yer aldı. -İNİŞLİ ÇIKIŞLI DÖNEM- Birinci Lig'deki üst üste 7'inci sezonu olan 1973-1974'de ligi 15'inci sırada tamamlayarak küme düşen Mersin İdmanyurdu, 1976 yılında Kaya Mutlu başkanlığında Kadri Aytaç'ın teknik direktörlüğünde yeniden Birinci Lig'e döndü. Aynı sezon yine küme düşen kırmızı-lacivertliler iki sezonun ardından 1980'de Birinci Lig'deki yerini alırken, yine başarısız bir dönemin ardından 2. Lig'in yolunu tuttu. 1981-1982'de düşer düşmez tekrar şampiyon olan Mersin temsilcisi 4'üncü kez Birinci Lig'de yolunu tuttu. 28 yıl sürecek hasretin başlangıcı ise 1982-1983 sezonunda yaşandı. Ligi 29 puanla 15'nci sırada tamamlayan Mersin İdmanyurdu, o sezon 4 takımın küme düşmesi kararlaştırılınca aynı puana sahip Antalyaspor'un gol averajının fazla olması nedeniyle yeniden 2. Lig'e döndü. Başarılı bir sezon geçirmesine karşın küme düşen Mersin İdmanyurdu, kaldığı Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek kupayı kaybetti. Mersin İdmanyurdu o dönemden bu yana zaman zaman çok yaklaşmasına rağmen Birinci Lig'e çıkamazken, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın sahibi olamadı. Fenerbahçe'nin aynı zamanda şampiyon olması nedeniyle Mersin İdmanyurdu 2. Lig'de mücadele ettiği 1983-1984 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Bulgaristan'ın Spartak Varna takımına elendi. -28 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ- Her yıl şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bir türlü istediğini bulamayan Mersin İdmanyurdu, Süper Lig hedefine 2010-2011 sezonunda ulaştı. Teknik direktör Yüksel Yeşilova ile Bank Asya 1. Lig'de mücadeleye başlayan Mersin İdmanyurdu, Yeşilova ile Samsunspor ile deplasmanda yapılan maçta çıkan olayın ardından yollarını ayırdı. Teknik direktör Nurullah Sağlam ile lige devam diyen Mersin İdmanyurdu, bitime bir hafta kala Boluspor'u 2-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek 28 yıllık hasreti dindirdi. Yaptığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Mersin İdmanyurdu, topladığı 58 puanla Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. 1982-1983 sezonunda Samsunspor ile küme düşen Mersin İdmanyurdu, geçen 28 yıllık aradan sonra yine Samsunspor ile beraber Süper Lig'e çıktı. Böylelikle Valiler Kararnamesi ile Mersin'den Samsun'a atanan Vali Hüseyin Aksoy'un ardından, aynı kararname ile Samsun'dan Mersin'e atanan Vali Hasan Basri Güzeoğlu da kentlerinin takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı. -''MERSİN SÜPER LİGİ HAK ETTİ'' Kulüp başkanı Ali Kahramanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bank Asya 1. Lig'de yaşadıkları zorluklara rağmen, mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Sezon boyunca gerek maddi gerekse manevi destekten yoksun mücadele ettiklerini vurgulayan Kahramanlı, Teknik direktör Nurallah Sağlam'ın takımın başına gelmesiyle yükselişe geçtiklerini belirtti. Yönetim kurulu üyeleriyle gecesini gündüzüne katarak verdikleri mücadelenin sonunda belirledikleri hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kahramanlı, ''Boluspor'u 2-0 yenerek, Süper Lig'e adımızı yazdırdık. Mersinlilerin 28 yıldır hasretle beklediği sevinci yaşattık. Teknik heyetten, futbolcusuna ve takımlarına destek veren taraftarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Mersin, Süper Ligi hak etti'' dedi. Kahramanlı, Spor Toto Süper Lig'de güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını kaydetti. -''KİTABI YAZILACAK BİR BAŞARI''- Teknik direktör Nurullah Sağlam da, elde ettikleri başarıyı ''kitabı yazılacak bir başarı'' olarak değerlendirdi. Şartların elverişsiz olmasına rağmen yakaladıkları başarının, futbolcularının üstün gayret ve çabasının getirdiği bir zafer olduğunu vurgulayan Sağlam, ''Rakiplerimizin yanı sıra ekonomik şartlar, saha koşulları karşımızda bir engel olarak durdu. Ancak tüm bunların üstesinden gelerek hak ettiğimiz başarıya ulaştık'' diye konuştu. Süper Lig yolunda sahalarında kaybettikleri Kayseri Erciyes ve Altay maçları her ne kadar kendilerini karamsarlığa itse de, özelikle Anneler Günü'ne denk gelen Boluspor maçını kazanarak bir sezonun emeğini aldıklarını kaydetti. Sağlam, bundan sonraki süreçte iyi bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.