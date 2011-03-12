-"KIRMIZI GÖMLEKLİLER" GÖSTERİ YAPTI BANGKOK (A.A) - 12.03.2011 - Tayland'da geçen yıl yapılan protestolardan bu yana düzenlenen en büyük hükümet karşıtı gösteride on binlerce "kırmızı gömlekli" başkent Bangkok'ta toplandı. Başbakan Abhisit Vejjajiva'nın parlamentoyu Mayıs ayı başında feshedeceğini açıklamasından bir gün sonra başkentteki Demokrasi Anıtı'nda toplanan 30 binden fazla kırmızı gömlekli, Temmuz ayında yapılması beklenen seçimlerden önce gövde gösterisi yaptı. Kırmızı gömleklilerin lideri Nattavut Seykua, parlamentonun feshedilmesi ve genel seçim şartlarının oluşması halinde kırmızı gömleklilerin "seçim savaşı"nı yapmaya da hazır olduğunu söyledi. Kırmızı gömlekliler, iktidara demokratik olmayan yollarla geldiğini iddia ettikleri Abhisit'in istifası ve erken seçim talebiyle geçen yıl 13 Martta gösterilere başlamış, iki aydan fazla süren gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 91 kişi ölmüş, bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.