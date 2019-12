-"KİRLİ ELLERİNİZİ FUTBOLDAN ÇEKİN" İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Türkiye Futbol Adamları Derneği'nden, futbolda yürütülen şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Futbolu adına büyük bir leke olan, karşı tarafın hak ve hizmetini satın alma gibi her türlü spor ve genel ahlaki değerlerden yoksun olanlar kirli ellerini ve emellerini futbolumuzun üzerinden çekmelidirler" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında gündeme gelen şike ve teşvik primi olayının, Türk futbol tarihinde bugüne kadar yaşanmamış çok çirkin bir görüntü ve güvensizlik yarattığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu olayın uzun süredir yetkili makamlarca takip edilerek, futbolumuzu lekeleyenlerin deşifre edilmesini sağlayanlar örnek hizmetleri nedeniyle futbol adına takdir edilmelidirler. Bu bağlamda, büyük bir üzüntü ve endişe ile talihsiz şike olayını bugüne kadar yakından takip eden derneğimiz hukuki sonuçları ve Futbol Federasyonumuzun yaklaşımını da dikkate alarak tek taraflı yorumlardan uzak kalmayı tercih etmiştir. Türk futboluna onurlu hizmetleri ile emeği geçmiş çok saygın futbol emekçisi üyelerimizin oluşturduğu derneğimizi manevi yönden ayrı bir endişeye düşürdüğü gerçeğini de futbol kamuoyumuzun endişeleriyle birleştirdiğini ifade etmek isteriz. Türk futbolu adına büyük bir leke olan, karşı tarafın hak ve hizmetini satın alma gibi her türlü spor ve genel ahlaki değerlerden yoksun olanlar, kirli ellerini ve emellerini futbolumuzun üzerinden çekmelidirler. Bu konularda Futbol Federasyonumuzla her türlü dayanışma ve destek içinde olduğumuzu ve bu olayı şiddet ve esefle kınadığımızı sayın kulüplerimiz ve kamuoyu ile paylaştığımızı saygı ile arz ederiz.''