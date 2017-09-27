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Dünya

"Kimsenin uluslararası hukuk çerçevesindeki askeri işbirliğini eleştirmeye hakkı yok"

Siyamend kaçmaz / Moskova, 27 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası kamuoyunun Rusya ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılan askeri teknik işbirliği için eleştirme hakkının olmadığını belirtti

27 Eylül 2017 19:50

Siyamend kaçmaz / Moskova, 27 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası kamuoyunun Rusya ve Türkiye\'yi uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılan askeri teknik işbirliği için eleştirme hakkının olmadığını belirtti.
Rus haber ajansı TASS\'ta yer alan habere göre Peskov, Batılı ülkelerden gelen Türkiye\'nin Rusya üretimi S-400 füze kompleksi alımına dair eleştiri üzerine \'\'Kimsenin diğer ülkelere yönelik olmayan ve uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde gerçekleştirilen askeri teknik işbirliği için Rusya ve Türkiye\'yi eleştirme hakkı yoktur. Dolayısıyla bu tür yorumları yapmak için sebep de yok\'\' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in 28 Eylül tarihinde yapılacak Ankara ziyaretinin amaçlarının pragmatik olduğunu dile getiren Peskov, \"Büyük projelerin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere birçok alanda sürekli temasta bulunuyor. Buna ek olarak bu iki ülke Suriye dahil bölgesel güvenliğin sağlanması üzerine işbirliği yapıyor. Ziyaret çerçevesinde bütün bu sorunlar görüşülecek.\'\' dedi.

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