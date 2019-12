-"KİMSENİN ELİ BAŞKASININ CEBİNDE OLMAMALIDIR" İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, reel faizi sıfırlamayı hedeflediklerini belirterek, ''Bütün mesele gerek finans sektörünün gerek reel sektörün bu noktadaki dayanışmasıdır. Yani kimsenin eli, gözü bir başka kimsenin cebinde olmamalıdır'' dedi. Erdoğan, AlBaraka'nın Ümraniye'deki yeni yönetim binasının açılışında, katılım bankacılığının ilki olan ve yaklaşık 25 yıllık geçmişe sahip AlBaraka'nın yeni yönetim merkezinin açılmasının, katılım bankacılığında Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi bakımından önem arz ettiğini belirtti. Türkiye'de katılım bankacılığının finans dünyasında edindiği yer ve pay itibariyle her geçen gün ''bir güç devşiriyor'' olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Erdoğan, ''Zira artık alan açılmakta ve sadece devlete sırtını dayamak suretiyle yıllar yılı para üzerinden çok ciddi güç kazananlar, katılım bankacılığı ortaya çıktıktan sonra birşeyin farkında olmaya başladılar. O da artık reel sektöre yönelik katılım bankacılığı birşeyler ifade etmeye başladı'' diye konuştu. Bankacılık sisteminin bu konuyu düşünüyor olmasının önem arz etmeye başladığını ifade eden Erdoğan, ''Şu anda gelinen nokta itibariyle söylüyorum, katılım bankacılığı, iktidarımızın inkar edilemez, bir kenara atılamaz finans dünyasındaki önemli ayaklarından bir tanesi olmuştur. Onun için yeni yasal düzenlemelerle, birlikte yaptığımız çalışmalarla farklı bir süreci başlatmış olduk'' dedi. Erdoğan, katılım bankalarının her geçen gün daha güçleniyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dünyadaki küresel finans krizi esnasında özellikle katılım bankaları birçok özel sektör bankalarının yaptıklarını yapmadılar. Onlar yine desteklerini az boyutta da olsa vermeye devam ettiler ama bazıları adeta süründürdüler. Bunları da o dönemde gördük, müşahede ettik. Bize ister istemez Başbakan olarak bankacılık sistemine yönelik çok yüklü ifadeler, ağır ifadeler kullanmak mecburiyetinde bıraktılar. Hatta ben yatırımcılara şöyle seslendim: 'Gün ola harman ola, onlar sizin kapılarınıza gelecek' dedim. Nitekim başladılar. O duruş çok önemliydi çünkü o gün 'teğet geçecek' dediğimizde bizimle dalga geçenler vardı. Hamdolsun teğet geçti. Şu anda Türkiye yere sağlam basan bir ekonomiye sahip bir ülke oldu. Güçlü bir ekonomiye sahip ülke konumuna geldi. Bunun üzerinde bile provokatif yaklaşımları olan bazı çevreler var. Bu çevreleri de gerek finans sektörümüz gerek reel sektör attıkları adımlarla, yaptıkları yatırımlarla kesinlikle mahcup edeceklerdir.'' Türkiye'nin çok güçlü bir noktaya geleceğini söyleyen Erdoğan, yavaş yavaş para üzerinden para kazanma döneminin de geçtiğini, artık yatırımlara yönelik olarak kazanma döneminin başladığını kaydetti. Erdoğan, reel sektörle finans sektörünün bundan sonraki süreçte bir dayanışma içerisinde olacağını, gidişin o yöne olduğunu dile getirdi. Yüzde 63'le devraldıkları devletin borçlanma faizinin yüzde 7'ye geldiğini, enflasyonun ise yüzde 4 civarında olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Hedefimiz burada da enflasyonla faizi başbaşa getirmek suretiyle reel faizi adeta sıfırlama konumuna getirmektir. Bunu başardığımız anda Türkiye her alanda çok daha huzurlu, çok daha rahat bir süreci yakalayacaktır. Bunu başarabilir miyiz? Kesinlikle başarırız. Bütün mesele gerek finans sektörünün, gerek reel sektörün bu noktadaki dayanışmasıdır. Yani kimsenin eli, gözü bir başka kimsenin cebinde olmamalıdır. Beraber kalkınalım, beraber kazanalım. Batılının win-win dediği esasa göre bu süreci devam ettirmek lazım'' şeklinde konuştu. Erdoğan, o zaman Türkiye'nin 2023'de ilk 10 ekonomi arasında olması hedefinin yakalanacağını söyledi. Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan, banka yöneticileriyle birlikte açılışı gerçekleştirdi.