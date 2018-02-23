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"Kimse Yok mu" derneğine operasyon : 13 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda  "Kimse Yok Mu" Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltına alındı

23 Şubat 2018 14:09

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda  \"Kimse Yok Mu\" Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı \"Kimse Yok Mu\" Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ne yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, derneğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri arasında bulunan 26 kişiden 13\'ünü yakalayarak gözaltına aldı. 13 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 13 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.
 

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