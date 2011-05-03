-"KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİNİ KAÇIRANLAR" EMNİYETTE KOCAELİ (A.A) - 03.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlunu kaçırdığı öne sürülen baba ile oğlu, parmak izi tespiti için İzmit'ten Derince'deki Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan Galip Fırat Taşkıran, İzmit'teki Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılırken gazetecilere, ''Tek suçumuz alacağımızı istemek. Kimseyi kaçırmış ya da kaldırmış değiliz'' diye seslendi. ''Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Başka partilerin açıklarını kapatacağına gelsin burada kardeşinin açıklarını kapatsın'' diyen Taşkıran, gazetecilerin ''Adil Kılıçdaroğlu'ndan ne kadar alacağınız var?'' sorusuna ''45 milyar'' yanıtını verdi. Gazetecilerin ''Adil Kılıçdaroğlu'nun borcu olduğuna dair elinizde belge var mı?'' sorusu üzerine de Taşkıran, ''Elimde gerekli tüm evrak ve dosyalar mevcut'' dedi. ''Adil Kılıçdaroğlu'nun evine haciz gönderdiniz mi?'' sorusuna ise Taşkıran, ''Gönderdim. Malını kaldırdım'' cevabını verdi. Gazetecilerin ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlattınız mı?'' diye sorması üzerine ise Taşkıran, ''Genel merkeze gittim ama benimle ilgilenilmedi. Tek suçumuz alacağımız istemek'' diye konuştu. Adil Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira alacağı olduğunu öne süren Mustafa Taşkıran ile oğlu Galip Fırat Taşkıran'ın istedikleri parayı alamayınca Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlu Emre Kılıçdaroğlu'nu Bursa'ya kaçırdıkları iddia edilmişti. Zanlılardan kaçarak Kocaeli'ye gelen Emre Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olması üzerine Mustafa Taşkıran ile oğlu Galip Fırat Taşkıran gözaltına alınmıştı.