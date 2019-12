-"KILIÇDAROĞLU'NA YAKIŞMADI" ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile temaslara ilişkin açıklamaları konusunda, "Üzülerek söylemek istiyorum. Bu açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi liderine yakışmamıştır" dedi. Davutoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilişkiler konusunda, "Hükümeti dış güçlerin taşeronluğunu yapmakla" suçladığı hatırlatılarak bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Davutoğlu, açıklamaların kendisine iletildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Üzülerek söylemek istiyorum. Bu açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi liderine yakışmamıştır. Niçin? Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir döneminde, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin dışişleri bakanı herhangi bir başka devletin taşeronu olmamıştır ve olmayacaktır. Bu, eleştirinin ötesine giden, bizim devlet geleneğimize hakaret eden, son derece yakışık almayan bir açıklama biçimidir, bunu ifade etmek isterim. Hükümetimizi eleştirebilirler, politikamızı eleştirebilirler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneklerini ve onurunu bir ana muhalefet partisinin bu şekilde rencide etmemesini bekleriz." AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir biçimde herhangi bir başka devlet adına ya da başka bir fikrin takipçisi ve sözcüsü olmadıklarını vurgulayan Davutoğlu, bunun birçok örneği olduğunu söyledi. Davutoğlu, geçen yıl İran'la nükleer görüşmeler sonrasında BM Güvenlik Konseyi'nde kullandıkları oy dolayısıyla, "Batıdan kopuyoruz, müttefiklerimizle beraber hareket etme güdüsünü kaybettik" diye şikayet edenlerin bugün böyle bir iddiada bulunmalarının söz konusu olamayacağını ifade etti. Bakan Davutoğlu, "AK Parti hükümetleri olarak herhangi bir taşeronluk rolü üstlenmedik, üstlenmeyeceğiz. O bakımdan gerçekten anlamakta güçlük çektiğim, Ana Muhalefet Partisi Lideri olarak da kurumsal anlamda Anayasal bir karşılığı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, anlam veremediğim bir yaklaşım biçimidir. Biz hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sözcüsü olmak dışında bir vasıf tanımadık, tanımayacağız. Ayrıca, 'İsrail'in taşeronluğu' şeklinde ifadeler taşıyacak hususları da gündeme getirmek istemem doğrusu" diye konuştu. -"SİVİL HALKA YÖNELİK EYLEMLER"- Suriye resmi haber ajansının bir haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın görüşmede, "terörist gurupları takip etmeye devam edeceğiz" yönünde bir ifade kullandığı hatırlatıldı. Esad'ın sivil halkı "terörist" olarak tanımlayıp tanımlamadığının sorulması üzerine Davutoğlu, Esad'ın altı buçuk saat içinde söylediği her şeyi yansıtacak veya yorum yapacak durumda olmadığını söyledi. İlkesel olarak her zaman vurguladıkları, "terörle mücadelede etkinlik, terörle sivil halkın ayrılabilmesine bağlıdır" hususunu bu görüşmede de vurguladıklarını ifade eden Davutoğlu, sivil halka dönük eylemlerin belli çağdaş standartlarda olmasının önem taşıdığını kaydetti. Esad'ın konuşma sırasında, 'birtakım militanlar' ifadesini kullandığını belirten Davutoğlu, bunun Suriye'nin açıktan da bilinen görüşleri olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Ama dediğiniz tarz bir ifade doğrudan kullanılmamıştır. Bunları da içerecek şekilde her şey, teröre karşı mücadele, sivil halka karşı kullanılmaması gereken yanlış yöntemler, bütün bunlar çok açık bir şekilde son derece şeffaf şekilde tartışılmıştır, konuşulmuştur" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Davutoğlu, bu akşam bir toplantıya katılacağını, ardından Başbakan Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. -"GÜNLER ÖNEMLİ ARTIK"- "Kaygılarınız, endişeleriniz bir nebze olsun dinebildi mi? 'Umutlu döndüm' diyebiliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Davutoğlu, bunun önümüzdeki günlerde atılacak adımlara bağlı olduğunu ancak konuları son derece somut bir şekilde ele aldıklarını belirtti. Yürütülen istişareler ve açıklanan görüşlerin soyut görüşler olmadığına, spesifik ve somut olduğuna işaret eden Davutoğlu, şunları kaydetti: "Net olarak Türkiye'nin görüşleri, talepleri, beklentileri ve kanaatleri kararlı bir şekilde Suriyeli dostlarımıza, tabii Sayın Esad'a tarafımca anlatılmıştır. O da kendi kanaatlerini paylaştı ve somut olarak bazı önemli atılması gereken adımları da ele aldık. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Bir beklenti oluşturmak istemiyorum, şu veya bu yönde bir beklenti oluşturulmasını doğru görmüyorum. Ama önümüzdeki günlerde, aylarda değil günlerde -ki kritik bir süreçten geçiyoruz- günler önemli artık, haftalar önemli, atılacak adımlarla bundan sonra bu sürecin alacağı şekil netlik kazanacaktır. Bizim hep vurguladığımız gibi, bu sürecin alacağı şeklin sadece ve sadece Suriye halkının iradesini yansıtacak şekilde tecelli etmesi bizim için temel kriterdir. Başka da Türkiye'nin hiçbir niyeti, hiçbir başka gündemi yoktur. Sadece ve sadece kardeş ve dost Suriye halkının iradesinin bütün bu sürece yansımasıdır, bu, beklentimiz, talebimiz. Bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görme imkanına kavuşacağız." Bir gazetecinin bazı ajansların, görüşmede Esad'ın, "Uzlaşma için geldiyseniz reddediyorum, eğer savaş için geldiyseniz tüm bölge savaşa hazır olsun" dediği yönünde haberler yayımladığını ifade etmesi üzerine Davutoğlu, bu tarz bir ifadenin görüşmelerde geçmediğini söyledi. Bu kadar uzun süren görüşmelerle ilgili spekülatif pek çok haberin ortaya atılabileceğine dikkati çeken Davutoğlu, "Sadece bizim açıklamalarımıza lütfen atıfta bulunun" dedi.