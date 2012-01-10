-"Kılıçdaroğlu sindirim sorunu yaşıyor" ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Sayın Kılıçdaroğlu savcıya kızıyor hıncını işçiden ve hükümetten almaya çalışıyor. Böyle bir anamuhalefet lideri olabilir mi'' dedi. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda tutumuna ilişkin sözlerini hatırlatarak, ''Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'in Genel Kurulu'nda ''hiç gereği yokken işçileri sokaklara davet ettiğini'' belirten Çelik, ''İşçi hakkını masada alıyorsa niye bir anamuhalefet partisi genel başkanı işçileri sokaklara meydanlara davet eder, bunu anlamakta zorlanıyorum'' diye konuştu. Bakan Çelik, 230 bin işçiyle toplu sözleşme yaptıklarını ve masadan uzlaşarak kalktıklarını ifade ederek, işçinin toplu sözleşmeden memnun olduğunu, ancak Kılıçdaroğlu'nun uzlaşıdan memnun olmadığını söyledi. Asgari ücrette beklenenin 2 katı kadar artış yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu: ''Bundan sayın Kılıçdaroğlu neden rahatsız oluyor, anlamakta zorlanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu savcıya kızıyor, hıncını işçiden ve hükümetten almaya çalışıyor. Böyle bir anamuhalefet lideri olabilir mi? İşçinin ve iş verenin bu diyaloğu ve uzlaşısı neticesinde çıkan bu düzeydeki bir asgari ücret için teşekkür beklemiyoruz, ama hiç olmazsa bu şekilde bir haksız saldırıyı da yapmamasını beklerdik. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu, bir sindirim sorunu yaşıyor. Bunu açıkça ifade ediyorum. Biz AK Parti olarak yüzde 50 oy aldık. Bu yüzde 50'yi içine sindiremediğini o süreçte yaşadık. Çeşitli ifadeleri bunu ortaya koyuyor. Uzlaşı var. İşçi, iş veren ve hükümet uzlaşıyor. Niye sindiremiyorsun bunu rahatsız oluyorsun, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı? Buna anlam veremiyoruz. Millet artık çatışmacı bir yaklaşımdan yana değil. Millet çalışmamızı istiyor. Millet diyor ki çalışın ve çalışmamızdan da memnun millet.İşçi de memnun işveren de memnun.'' -''Kurtarılmış bölgeler dönemi, arka bahçeler dönemi bitti''- Bütün kesimlerle diyalog halinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çelik, ''Memnun olmayan tek Sayın Anamuhalefet Partisi Lideri. Herkesi incitiyor, herkesi kırıyor, her şeyi kırıp döküyor'' dedi. Artık kışkırtmalar döneminin, arka bahçeler döneminin, kurtarılmış bölgeler döneminin Türkiye'de bittiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: ''Sayın Kılıçdaroğlu bunu sık sık kullanıyor. O dönemleri yaşadığı için veya kendi partisi yaşattığı için zannediyor ki bu dönemde de böyle şeyler var. Bu olağanüstü şartlar, bu hukuk devletiyle bağdaşmayan şartlar, dönemler kapanmıştır Türkiye'de, bunu bilmesini istiyorum. Sendikalar özgürdür Türkiye'de. Yaptığımız çalışmalar da sendikalar daha özgür hale gelsin diye, bunun mücadelesini veriyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler lütfen. Sosyal barışı bozacak, temeli olmayan isnatlarla işçiyi, iş vereni, hükümeti haksız yere suçlamasınlar. Varsa ellerinde bir bilgi, belge onu konuşsunlar. Asgari ücretteki yüzde 12,37'lik artışın neyini tenkit ediyorlar? Asgari ücretli memnunken bu artıştan, işçi bundan memnunken, işveren bunu saygıyla karşılarken, hükümet olarak enflasyonun üzerinde böyle bir zammı vermenin mutluluğunu yaşarken neyinden rahatsız oluyor sayın Kılıçdaroğlu?''