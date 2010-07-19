-"KIBRIS'TA ÇÖZÜMSÜZLÜK DÜNYANIN SONU DEĞİL" LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kıbrıs müzakerelerinde yıl sonuna kadar bir daha geriye dönülmeyecek bir anlaşmaya varılmasını temenni ettiklerini belirterek, ''Temennimiz, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşulmuş olmasıdır. Olmadığı takdirde de dünyanın sonu değildir. Çünkü, ilanihaye bir ihtilafı da sürüncemede bırakmak doğru değil'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında hükümeti temsil etmek üzere KKTC'ye gelen Çiçek ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiçek, kabulde yaptığı açıklamada, Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından KKTC'ye ilk ziyareti olduğunu belirterek, Eroğlu'nu kutladı. Kıbrıs müzakerelerinin önemli bir aşamaya geldiğini, yıl sonuna kadar bir daha geriye dönülmeyecek, bir daha problem çıkarmayacak tarzda bir barış gerçekleşmesini dilediklerini kaydeden Çiçek, ''Bunun hangi şartlara olacağını sizler vurguluyorsunuz, bizler ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak, sizin çalışmalarınızı, gayretlerinizi takdirle izliyoruz ve destekliyoruz'' dedi. Kıbrıs sorununun dünyanın en uzun süren ihtilaflarından biri olduğunu, bir sonuca varması gerektiğini belirten Çiçek, ''Ama, Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakkı hukuku korunarak, eşitlik ilkesine dayalı bir çözüm gerçekleşirse, bunun bölgeye de istikrar sağlayacağı kanaatini taşıyoruz'' dedi. -''TEK TARAFLI AŞK OLMUYOR''- Sonucun elde edilmesinin tek taraflı bir çabayla olmadığını ifade ederek, ''Tek taraflı aşk olmuyor'' diyen Çiçek, Kıbrıs'ta kalıcı bir barış olmasını istediklerini, bunu kendileri kadar Rumların da istemesi gerektiğini vurguladı. Rum tarafının müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ziyade, işi sürüncemede bırakarak, çözümsüzlüğün sorumluğunu Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye'ye atfetme çabası içinde olduğunu kaydeden Çiçek, şöyle devam etti: ''Ama soğukkanlı, yapıcı bir tarzla bu müzakereleri birlikte sürdüreceğiz. Biz de size destek vereceğiz. Temennimiz, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşulmuş olmasıdır. Olmadığı takdirde de dünyanın sonu değildir. Çünkü, ilanihaye bir ihtilafı da sürüncemede bırakmak doğru değil. BM Genel Sekreterinin de bir ölçüde vurgusu buna yöneliktir. Artık bir şey olacaksa çok fazla da bunu uzatmanın bir anlamı olmaması gerekir. Bu düşüncelerle biz bu çabaları destekliyoruz. Yarın kutlanacak olan bayram, bu manada aslında bu söylediğimiz vurguyu içinde taşıyan bir bayramdır.'' Çiçek, Kıbrıs Türk halkının bayramını da kutladı. -CUMHURBAŞKANI EROĞLU- Cumhurbaşkanı Eroğlu da Bakan Çiçek'e kayın pederinin ölümü nedeniyle başsağlığı diledi ve başarı dileklerine teşekkür etti. Başbakanlığı döneminde yıllarda samimi çalışma içinde olduklarını ve KKTC'nin kalkınması için bir çok projelere imza attıklarını anlatan Eroğlu, şimdi Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğunu ve daha çok görüşmelerle ilgilendiğini kaydetti. -MUHATAP BİZİZ- Görüşmeleri, bir anlaşmayla sonuçlanacak bir noktaya taşımak için iyi niyetle sürdürdüğünü belirten Eroğlu, bunun sadece kendi gayretleriyle olmayacağını, Rum tarafının da uzlaşma niyeti taşıması gerektiğini ve Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda onlar kadar yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs müzakerelerinde şimdi mülkiyeti görüştüklerini, ama Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, mülkiyet görüşülürken, toprak ve Türkiye'den gelen göçmenler konusunu dahil etmeye çalıştığını anlatan Eroğlu, Rum liderin müzakere masası dışında öneriler yaptığını, bunları benimsemelerinin mümkün olmadığını söyledi. Mülkiyet konusunda tarafların bugüne kadar pozisyonlarını ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Eroğlu, ''Biraz oyalama taktiği var gibi'' dedi. İyi niyetle, müzakereleri bir anlaşmayla sonuçlandırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Eroğlu, Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu, müzakereleri Türk hükümetinin de desteğiyle sürdürdüklerini belirtti. Eroğlu, Rum tarafının, müzakere masasında Türkiye'yi suçlamaya kalkınca ''Muhatabınız biziz'' diye cevabını verdiklerini kaydetti. Eroğlu, müzakerelerin devam edeceğini ve yıl sonuna kadar bir sonuç almaya çalışacaklarını söyledi. Ziyarete, karşılıklı hediyeler de sunuldu.