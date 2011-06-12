-"KIBRISLI TÜRKLERLE EŞİT OLAMAYIZ" LEFKOŞA (A.A) - 12.06.2011 - Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, ''Biz, Kıbrıs halkının yüzde 82'si, Kıbrıslı Türkler ise yüzde 18'idir. Eşit olamayız'' dedi. 2. Hrisostomos, Alithia ve Kathimerini gazetelerine verdiği iki ayrı söyleşide, içerisinde ''veto'' olan bir anlaşma istemediklerini belirterek, Kıbrıslı Türklerle eşit olamayacaklarını söyledi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas başta olmak üzere Rum tarafındaki tüm siyasilere yönelik sert eleştirilerde bulunan 2. Hrisostomos, Kıbrıs sorununda arzu ettiği çözüm şekliyle ilgili olarak, Avrupa ile Amerika'da geçerli olan ilkelerin Kıbrıs'ta da uygulanmasını istediklerini söyledi. Başpiskopos 2. Hrisostomos, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı: ''Biz, Kıbrıs halkının yüzde 82'si, Kıbrıslı Türkler ise yüzde 18'idir. Eşit olamayız. Bir vatandaş, bir oy...Çoğunluk yönetir, azınlık sağlama alınır. Bu çizgiyi istiyoruz. İnsan haklarımızı istiyoruz. Başka bir şeyi değil. İçerisinde vetolar olan bir anlaşmanın yürümeyeceğini, çökeceğini söylüyoruz. Eğer Zürih (anlaşması) bile bir vetoyla çöktüyse, pek çok veto içeren bir çözüm sürebilir mi...'' 2. Hrisostomos, Rum tarafının müzakerelerde bu ilkeleri ortaya koyması ve dönüşümlü başkanlık gibi unsurları kabul etmemesi gerektiğini belirterek, ''bir vatandaş bir oy'' ilkesine Amerika'yı örnek gösterdi. ''Eğer Kıbrıs halkı tümüyle, Yunanlılar ve Türkler Türk başkan isterlerse, başkan Türk olsun. Neden Amerika'da bir zenciyi başkan seçtiler ve bunu herkes istedi? Neden Kıbrıs'ta olmasın'' diye konuşan 2. Hrisostomos, ''Türk'e halk oy versin. İlle de oy verilecek ve başkan Türk olacak diye anlaşma olmasın. Bu vetodur ve böyle bir çözüm çok dayanmaz'' iddiasında bulundu. Kıbrıs Rum tarafında 2013 yılında yapılacak ''başkanlık'' seçimlerinde aday olmayacağını da belirten Rum Başpiskopos, ''Makarios'un zamanı, geri dönülemez şekilde geçmiştir'' dedi. Rum lider Hristofyas'ı, Kıbrıs sorununda kabul edilmez tavizler vermekle suçlayan Başpiskopos, ''Hristofyas'ın çözümün değil bölünmenin başkanı olabileceğini'' öne sürdü. 2. Hrisostomos, ''kendilerinin tanınmış ve AB'ye üye olan bir devlet olduklarını, Kıbrıslı Türklerin ise sadece Türkiye tarafından devlet olarak tanıdığını'' belirterek, bugünkü durumda kendilerinin kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını, ancak Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'nin kaybedecek şeyleri olduğunu'' söyledi. Başpiskopos, bir soru üzerine, KKTC'yi ''sahte devlet'' olarak niteleyerek, şu iddialarda bulundu: ''Türkler sahte devletin tanınmasını istiyorlar. Her şey bizim elimizdedir. Herkes tanısa bile, biz tanımadığımız sürece sahte devlet olarak kalacaktır. Biz tanımazsak devlet olamaz.''