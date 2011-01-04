-"KIBRISLI MÜSLÜMANLAR YÜKSEK KONSEYİ" KURULDU LEFKOŞA (A.A) - 04.01.2010 - Kıbrıs Rum kesiminde, ''Kıbrıslı Müslümanlar Yüksek Konseyi'' isimli bir dernek kurulduğu ve 20 üyeli derneğin, Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi çevresindeki gayrimenkulü talep ettiği bildirildi. Rum Simerini gazetesi, derneğin amblemine dikkati çekerek, amblemi ''üzerinde Osmanlı İmparatorluğu bayrakları, Osmanlı donanma bayrağı ve kaftan bulunan bir gemi'' şeklinde tarif etti. Dernek Başkanı İmam Şakip, Sigma TV'ye yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin Hala Sultan Tekkesi'ne 20 metre mesafede eğlence merkezi inşa edilmesine izin vermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Kıbrıs Rum yönetimini, Rum tarafındaki Müslümanların ibadet yerlerine saygı göstermemekle suçladı. İmam Şakip, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'ne (Rum kesimi), bir Avrupa ülkesi olarak örnek olmanız gerektiği mesajını vermek isterim. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, bunu göstermesi için Hala Sultan Tekkesi'nin anahtarını ve mülkünü dernek yönetiminin alması gerekir'' dedi. Rum İçişleri Bakanlığı'na resmi kayıt başvurusu da yapan dernek, Larnaka'daki Tuz Gölü de dahil yüzlerce dönümlük alanı içine alan Hala Sultan Tekkesi çevresindeki gayrimenkulü talep etmek için gerekli prosedürleri başlatacak. -BAŞPİSKOPOS KIZDI- Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos ise, ''Kıbrıslı Müslümanlar Yüksek Konseyi'nin'' niyetini ve Rum tarafındaki Müslüman ibadet yerlerinin kötü durumda bulunmasından doğrudan kendisini şikayet ettiklerini duyunca tepki gösterdiğini yazdı. 2. Hrisostomos, dernek üyelerinin kendisini ziyaret etmeleri halinde onlara, ''Rum tarafındaki Müslüman mabetlerinin ne kadar iyi ve istenildiği anda ibadete hazır durumda olduklarını gösterebileceğini'' savundu. Başpiskopos, onlara, ''Kuzey'de bulunan ve çoğu 12., 13. ve 14. yüzyıllardan kalma Hristiyan anıtlarının birbiri ardına yok olduğunu, yıkıldığını göstereceğini'' de öne sürdü.